Kevin MEGET overrasket: Sidder i en raket

JEDDAH (Ekstra Bladet): Kevin Magnussen har scoret nogle barske point igennem sin Formel 1-karriere, når temperaturer i cockpittet, drikkesystemer eller teknik ikke har fungeret efter hensigt.

En niendeplads i det hæsblæsende grandprix på Corniche Jeddah Circuit hørte til i den kategori. Kalenderens næsthurtigste bane bød på voldsomme udfordringer for den 29-årige danskers utrænede nakke, men han bed tænderne sammen og scorede point for andet løb i træk.

Magnussen og andre var under mistanke for til sidst i løbet at have ignoreret gule flag, men blev alle frikendt.

Det krævede en lille pause, før den danske Haas-kører kom ud til pressen.

- Jeg har det hårdt, sagde Kevin Magnussen til Ekstra Bladet - med et meget stort smil - og brugte et lille bord foran ham til at støtte sig til.

- Nakken er meget øm, men løbet er lidt nemmere, og omgangstiderne lidt langsommere og hastighederne i svingene er ikke de samme, fordi du har brændstof om bord.

- Men nej, jeg er glad og lettet over at være kommet igennem, og at vi havde sådan et godt løb.

- Bilen var en raket, og jeg superglad for balance, og hvordan vi bare kunne presse dækkene hele vejen igennem. Den var bare så godt at køre.

Den tidligere McLaren-kører og nuværende tv-ekspert Mika Häkkinen var blandt de første til at lykkeønske med et godt løb. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Som løbet udviklede sig med safetycars og så videre, kunne vi ikke få mere ud af den, sagde Magnussen, der startede Saudi Arabiens Grand Prix som tier.

- Vi sluttede LIGE før Gasly og var langt hurtigere end ham!

Mellem tv-interview blev der også lige udvekslet grin og et klap på skulderen med Alpha Tauri-køreren. Havde løbet varet en omgang eller to mere, var det gået anderledes, for franskmanden var sårbar.

Ligesom Mercedes-stjernen Lewis Hamilton var Kevin Magnussen på en omvendt strategi af stort set alle andre.

En niendeplads blev det til for Kevin Magnussen på en bane, hvor han aldrig har kørt før og fik minimal forberedelse. Foto: Tariq Mikkel Khan

En safetycar efter Nicholas Latifis crash kom på det værst tænkelige tidspunkt for dem, og alligevel lykkedes det dem begge at vende tilbage til pointene.

- Det siger meget. Bilen er bare god og hurtigt, konstaterer Magnussen.

- Jeg var meget overrasket over at kunne holde trit med dem foran, da jeg startede på det hårdere dæk. Teamet gjorde det godt med bilen endnu en gang.

