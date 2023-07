Kevin: Mig, den er gal med

HUNGARORING (Ekstra Bladet): - Jeg tror vist bare, det er mig, lød det fra Kevin Magnussen efter 19.-pladsen i kvalifikationen til Ungarns Grand Prix.

Når man starter så langt tilbage på Hungaroring, kræver det mirakler at komme fremad. Danskeren sluttede 17’er og Nico Hülkenberg 14’er.

Lewis Hamilton (Mercedes) smed sin poleposition gennem første sving, og Max Verstappen skrev F1-historie med Red Bulls 12. sejr i træk. Kollegaen Sergio Pérez nåede tredjepladsen, mens Lando Norris understregede McLarens fremgang ved at gentage andenpladsen fra Silverstone.

Kun ingeniørerne kan for alvor løse Haas-teamets nuværende dækproblemer. Men Kevin Magnussen skal have fikset sine udfordringer med tidtagningerne, hvor han lørdag efter lørdag er et halvt sekund efter Hülkenberg.

Suget i sort hul

I Ungarn løftede han lidt af sløret for, hvad der går galt. VF-23’eren opfører sig på en måde, som hæmmer hans kørestil og måde at bremse på. Og han er ikke i stand til at omlægge den tilstrækkeligt.

- Styrkerne i min grundlæggende kørestil arbejder imod mig i øjeblikket med de begrænsninger, bilen har. Nico er tydeligvis i stand til at få meget mere ud af den på en omgang, forklarede han.

- Bilen er blevet bedre (af opgraderingerne, red.), men den er blevet værre for min stil. Problemet lader til at blive større og større.

- Noget er bare så naturligt indbygget og automatisk, at det er svært at ændre.

Kevin Magnussen indrømmede, at han har svært ved at køre VF-23'eren på den optimale måde. Dårlige resultater lørdag koster dyrt om søndagen. Foto: Glenn Dunbar/Haas F1 Team

- Jeg har aldrig prøvet at have sådan et problem. Men jeg arbejder med det og er sikker på, at vi kan fikse det, siger Magnussen.

- Jeg er ret langt efter Nico på en enkelt omgang. I løbet ser det mere lige ud. Når du starter, hvor jeg gjorde, bliver du bare ramt af blå flag og suget ind i et sort hul.

Lidt overraskende

Danskeren ‘lobbyede’ for at slutte af på mediumdækket, som havde fungeret bedre først i løbet, men fik nej af teamet. De mente ikke, at det kunne holde hjem.

Måske havde det ikke været så dumt at lytte til køreren, for mange af dem havde den oplevelse - inklusive Nico Hülkenberg.

- Det hårde dæk leverede ikke som forventet. Til sidst var det faktisk dækket med den største ulempe. Medium fungerede bedre for mange, hvilket var lidt overraskende, sagde tyskeren.

Lando Norris var tilbage på podiet for anden løb i træk. Briten præsterede tilmed at smadre Max Verstappens vindertrofæ med sin champagneflaske - en porcelænspokal til 300.000 kroner. Foto: Marton Monus/Ritzau Scanpix

De fem bedste teams var en omgang foran resten, så Nico Hülkenberg var prisgivet trods sin bedre startplacering.

- Første stint var bedre end normalt. Jeg kunne følge med Fernando (Alonso, red.) et stykke tid, og dæksliddet var mindre end forventet. Så kom alle de blå flag. Men mere konkurrencedygtig end de seneste søndage.

Kæmpechance spildt

Teamchef Günther Steiner var realistisk om den nuværende situation:

- Mange af de andre øger tempoet. Lige nu kan vi ikke, men der arbejdes på det.

Haas-lejren kan glæde sig over, at Alfa Romeo spildte en gylden overhalingsmulighed i VM. To biler vel inde i top ti og alligevel nul point.

Guanyu Zhou startede femmer. Kineseren manglede en forklaring på, hvorfor han stod helt stille - og kort efter startede et harmonikasammenstød, der sendte begge Alpine ud.

- Vi forpassede en stor chance i dag, lød det skuffet fra Guanyu Zhou.

F1 kører næste weekend i Belgien, for der er tvungen sommerferie.

