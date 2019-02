Kevin og Haas i ny Netflix-serie: - Nu ligner vi en flok pikspillere!

‘Gene, slutter vi firer og femmer, ligner vi rockstjerner. Nu ligner vi en flok pikspillere!’

Eller ‘wankers’, som teamchef Günther Steiner siger, fordi han naturligvis taler engelsk, da han aflægger telefonrapport til teamejer Gene Haas kort efter fadæsen i Melbourne, hvor teamet formåede at smide en historisk triumf væk med to kiksede pitstop.

Kevin Magnussens drømmekvalifikation og Haas-teamets løb, lige indtil katastrofen indtraf, bærer første afsnit af en ny Netflix-serie om Formel 1, som får premiere 8. marts.

Ekstra Bladet har løbende fulgt produktionsholdets arbejde i paddocken og desuden set eksklusive længere uddrag af flere afsnit.

Det er noget at glæde sig til både for den inkarnerede Formel 1-fan, og dem som kun har perifær interesse i sporten. Serien retter sig mod det brede publikum, men er både filmet og klippet virkeligt imponerende. Der er noget for alle.

Kevin Magnussen overhalede Max Verstappen i starten og var på vej mod et drømmeresultat i Australien for et år siden - da alt gik galt for teamet. Foto: Rick Rycroft/Ritzau Scanpix

Netop danskerens team har omfavnet denne dokumentar og givet større adgang end eksempelvis Ferrari, Mercedes og Red Bull.

Man er helt med inde i garagen, da Günther Steiner taler med en af de ansvarlige mekanikere for det skæbnesvangre stop.

Derfor spiller Haas, Kevin Magnussen, Romain Grosjean og ikke mindst Günther Steiner en større rolle i de ti afsnit, end femtepladsen i konstruktør-VM umiddelbart giver berettigelse til.

Holdene har haft ‘final cut’.

En nødvendighed i en sport med panisk angst for kameraer og spionage ikke mindst først på sæsonen. Der er øjeblikke, hvor man ville ønske, man kunne komme med ind som seer, men du er stadig tættere på aktuel Formel 1 end nogensinde før.

Man er med i paddocken, i garagen og privat hos nogle af sportens største personligheder.

Som mens Daniel Ricciardo beslutter sig for at forlade Red Bull. Og forholdet mellem teamcheferne Cyril Abiteboul og Christian Horner falder fuldstændigt fra hinanden.

Kevin Magnussen glæder sig til at se, hvad der kommer ud af et år med Netflix-kamerahold i paddocken.

- Jeg har ikke lagt mærke til dem overhovedet. Og jeg håber også, at det gør, at det bliver meget ægte. Vi har ikke været påvirket af, at de var der. Det, de har fået på film, er bare sådan, det foregår, siger han til Ekstra Bladet.

Romain Grosjeans nedtur begyndte i Australien. Om end det var den ene situation, hvor han ikke selv bar skylden. Foto: Rick Rycroft/Ritzau Scanpix

Kollegaen Romain Grosjean er ikke helt så ivrig. For afsnittet omkring Frankrigs Grand Prix centrerer sig om Grosjeans sportslige krise, da den var på sit højeste.

Debriefing fra Frankrig: Ryger selvtilliden, ryger Romain

I en scene fra en teammiddag åbner Steiner åbner sin velkomsttale med en joke:

- Romain er her ikke. Måske kom han ikke, fordi han ingen point har. Eller måske inviterede jeg ham ikke, fordi han ikke fortjener noget mad …

- Og jeg fortæller ham, hvad jeg lige sagde. I behøver ikke sladre. Jeg tør godt sige det til hans ansigt.

Haas-stjernen nyder nye vægtregler: Propper sig

Se også: Tak til Kevin fra bossen: Nu skal Romain op af sit hul!

Man får hørt et par sandheder fra den bramfri Steiner om, hvor galt det stod til i sommer med Grosjean.

Intet er chokerende for dem, som går op og ned af den karismatiske boss til daglig. Manden er befriende ærlig og ligetil, hvilket man som seer får et godt indblik i.

Også selv om det ikke altid er for sarte ører.

Optagelserne til fortsættelsen er allerede i gang.

F1 på Netflix ‘Formula 1: Drive to Survive’ er en dokumentar, som i ti episoder fortæller historien om 2018-sæsonen - fra kulissen. Med premiere 8. marts. Et stort kamerahold har siden begyndelsen af 2018 via F1-ejerne Liberty Media fået en helt unik adgang til F1-paddocken. De kan ikke være alle steder på en gang, men var heldige eksempelvis at fokusere på Haas den allerførste weekend i Australien. Ekstra Bladet har også uddrag, hvor man kommer helt tæt på Daniel Riccardos chokskifte og Force Indias truende konkurs.

