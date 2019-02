Kevin og Haas på ambitiøs mission: Red Bull skal have bank

LONDON (Ekstra Bladet): Ansigtet udadtil for Haas-teamets nye hovedsponsor Rich Energy er lidt af en karakter.

William Storey har skæg og hår som en guitarist fra ZZ Top, men inde bag lokkerne er han er ærkebritisk, og der var ikke meget rock and roll over den eksklusive private Royal Automobile Club i London, hvor Rich Energy Haas F1 Team torsdag præsenterede sine nye farver: Sort, guld og hvidt.

Det er sådan et sted med en stamtavle begyndende i 1897, hvor man nu i det 21. århundrede er så moderne, at jakkesættet i løbet af dagen ikke behøver at blive matchet med et slips.

Casual er fint. Men glem at komme ind, hvis du har jeans eller sneakers på.

For et par år siden til et lignende arrangementet blev BBC’s redaktør sendt i kælderen for at skifte, fordi han ikke levede op til dress code …

Armbevægelserne hos den Formel 1-glade entreprenør, hvis nye energidrik har været under beskyldninger for at være et ikke-eksisterende luftkastel, matchede de fine forhold og klassisk britisk stolthed.

Han vil banke de helt store:

- Red Bull er en fantastisk virksomhed, og Dietrich Mateschitz en meget kvik fyr. Han skabte sin egen kategori i 1987, men vi føler bare, at vi har et bedre produkt og brand. Der er lidt, jeg drister mig til at sige hybris på markedet, og vi tror, vi har en reel chance for at slå dem, siger William Storey.

- Haas er en fantastisk partner for os, fordi de er David, som kæmper mod Goliath i Formel 1. Og vi gør det samme i drinksforretningen. Der er masser af synergier, og vi har nu en flot bil, siger han.

På banen ryster teamchef Günther Steiner ikke på hænderne over at rette sigtekornet mod Red Bull.

- Vi bør prøve på det! Hvis ikke opnår man aldrig noget. Uden for banen må William tale for sig selv, for jeg er ikke nogen ekspert på energidrikke. Men det er en ambition, selv om Red Bull er meget dygtigere racere.

- Sidste år havde vi den fjerdehurtigste bil - vi sluttede femmere, det er jeg klar over - men det næste team var Red Bull. Så vi kan prøve. Om vi opnår det eller ej, ved jeg ikke, men hvis du ikke forsøger, lykkes det i hvert fald ikke, siger Steiner.

Sidste år var Formel 1 delt i to klasser, og sådan vil det formentlig være indtil gennemgribende regler træder i kraft i 2021.

Jokeren i forhold til Red Bull er, at de næste år kører med Honda-motor. Japanerne er i fremgang, men har haft det svært, siden de i 2015 vendte tilbage til Formel 1.

- Honda bliver bedre hvert år, og Red Bull vil hjælpe dem med at blive bedre. De har haft lidt udfordringer med driftsikkerheden i de seneste år, men lad os se, hvad der kommer. Jeg ønsker ikke nogen noget dårligt, men hvis vi er bedre, er jeg meget glad. Det kan gå begge veje.

- Der er en mulighed, men lad os vente med at se til efter testen. Også for at se, hvor vi er. Jeg tror, vi er godt med, men andre gør med garanti også et godt stykke arbejde. Alle i Formel 1 er gode; selv dem der slutter tier, siger Steiner.

Smagen af Rich Energy Der har været sat spørgsmålstegn ved Rich Energy. Ikke mindst fordi deres produkter er svære at opdrive på nuværende tidspunkt. Det er IKKE kun i Danmark, at de endnu ikke er til salg. Flertallet af gæsterne til lanceringen så og smagte en Rich Energy for første gang. Hvordan var den så? Ikke så tosset endda. Faktisk lidt bedre og knap så sød som en Red Bull. Sagt med det forbehold, at anmelderen normalt kun rører energidrikke i svage øjeblikke mikset med vodka.

