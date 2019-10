Kevin og klimaet: Får dårlig samvittighed

Lewis Hamilton har sat klimaet på dagsordenen i Formel 1, men også Kevin Magnussen er begyndt at få dårlig samvittighed over sine mange flyrejser

Et dystopisk Instagram-opslag fra Lewis Hamilton har sat klimaet på dagsordenen i Formel 1, som med 21 årlige racerløb på fem forskellige kontinenter efterlader sig et betragteligt CO2-aftryk.

Briten missionerer for, at alle bliver veganere, men selv om kollegaerne ikke umiddelbart følger trop med den diæt, understregede mange af dem i Mexico, at Formel 1 burde gøre mere.

Deriblandt Kevin Magnussen.

- Jeg kan ikke sige, at jeg selv har gjort meget, for jeg er Formel 1-kører, og jeg flyver verden rundt. Men jeg er begyndt at få dårlig samvittighed over det, og det bliver interessant at se, hvordan Formel 1 reagerer på det i fremtiden. Det er en af sportens store udfordringer, siger danskeren.

- Jeg er altid varsom med, hvad jeg siger, for jeg er ingen ekspert på området. Jeg læser om det, jeg lytter til forskellige meninger fra eksperter og danner mig en holdning om, hvilken lejr jeg tilhører.

- Jeg ved ikke, hvad Lewis sagde, men jeg er overbevist om, at vi har et klimaproblem. Jeg kan ikke se, hvordan man ikke skulle tro på det, siger han.

I 2014 indførte Formel 1 hybridteknologi og skar ned på brændstofforbruget, men der er ingen umiddelbare planer om eksempelvis at gå rent elektrisk.

Som Kevin Magnussen pointerer kunne det omrejsende cirkus hente meget med bedre planlægning og ændrede vaner. Bilerne har altid været førende, hvad teknologi angår, men i kulissen er den ingen duks, når det gælder transport, plasticforbrug og genbrug (eller mangel på samme).

- Jeg ved ikke, hvad det rigtige er at gøre, men jeg kan da godt se, at man måske kunne lægge løbene lidt logistisk bedre, så vi ikke skal flyve på tværs af jorden hele tiden.

- Jeg håber bare, at Formel 1 ser nærmere på problematikken og handler, så sporten også bliver førende inden for det område. Den bør være et godt forbillede.

- Det er bare svært, for det er ikke en nem sport at gøre grøn, siger Kevin Magnussen.

Formel 1’s ejere Liberty Media og det internationale motorsportsforbund, FIA, er klar over sit ansvar. Nøglemedlemmer hos holdene blev orienteret i Mexico, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger offentliggør F1’s ansvarlige midt i november planer for en mere miljøvenlig fremtid i motorsportens ypperste klasse.

