Kevin og Romain er spændt: Meget selvsikre

Besøget på Red Bull Ring sidste år udstillede alt, hvad der var galt med Haas-raceren. Kevin Magnussen leverede en fænomenal tidtagning som femmer, før han i selve løbet hjælpeløst faldt gennem feltet.

Som racerbil om søndagen var VF-19’eren håbløs.

Formel 1’s længe ventede premiere udspiller sig denne weekend i Østrig, og begge Haas-kørere føler sig overbevist om, at de i årets VF-20’er får noget at skyde med i løbene.

- I det aspekt er jeg meget selvsikker. Jeg tror, at alle fik et grundigt kig på det hele, og jeg skulle mene, at vi nu har en bedre måde at forstå udfordringer og får dem afstemt med kørernes kommentarer, siger Romain Grosjean.

- I sidste ende kører vi bilen og meget tidligt, følte vi, at noget ikke var rigtigt. Det tog længere tid for bilens sensorer at finde ud af det. Vores arbejdsgange nu gør at vi kan arbejde hurtigere, og vi ved, hvor vi skal kigge, siger han.

Kevin Magnussen glæder sig ekstremt til med fire måneders forsinkelse til endelig at komme i gang med sæsonen.

Kevin Magnussen forklarer sig på videokonferencen med det faste pressekorps. Herudover giver holdene også adgang til kørerne til medier som Ekstra Bladet via onlinemøder. Foto: Mark Sutton/Haas F1 Team

Danskeren forventer et tættere midterfelt end nogensinde.

- Det ser ud som om, at vi er rigtig, rigtig tætte på nær Mercedes og Red Bull, som er langt foran. Ferrari ved vi ikke, hvor er henne. De kunne lige så vel være i midterfeltet, som de kunne have hentet de to andre tophold, men ud fra vintertesten ser det ud som om, at midterfeltet igen er rigtig, rigtig tæt. Det vil komme an på, hvem der er mest stabile igennem sæsonen, siger Magnussen til Ekstra Bladet.

- Dette års bil lader til at være meget anderledes. Lørdag efter tidtagningen kan vi forhåbentlig sige, at den er lige så god, som den føles. Men alle andre har også gjort deres biler bedre. Det er meget spændende; det er årets første løb, og jeg har den samme fornemmelse, som jeg normalt har, når vi starter i Australien. Det bliver spændende at se, hvordan alle måler op mod hinanden.

Romain Grosjean på trackwalk med sine ingeniører. Kevin Magnussen foretrækker at gennemgå banen foran computeren. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Yderligere spådomme om det indbyrdes forhold afholder han sig fra.

- Ingen ved det. Det er for tidligt at sige, og der er ingen grund til gætterier. Det er torsdag, i morgen er fredag, og vi skal på banen. Lørdag har vi et resultat, der viser samtliges ægte fart på en enkelt omgang. Hvorfor gætte nu? Jeg er håbefuld, spændt, positiv, har en god fornemmelse i maven og glæder mig bare til at komme i bilen, siger danskeren.

