Kevin om fejlbeslutning: Var for fake

I et forsøg på at spare tid endte Kevin for år tilbage med at flytte til Dubai. Det viste sig at være en fejl

Kevin Magnussen er en travl herre de otte måneder af året, Formel 1-sæsonen er i gang.

Med overvældende mængder af tid brugt i lufthavne og på mellemlandinger besluttede den motorgale dansker at forsøge at spare noget tid og skære halvdelen af flyturene fra, fortæller han i et interview med Dossier.

Før ægteskabet med Louise var sporten den eneste og altopslugende interesse i Magnussens liv. Han så derfor intet problem i at hive teltpløkkerne op og ganske enkelt slå sig ned på den adresse, han hyppigst skulle mellemlande. Også selvom den adresse var Dubai.

Beslutningen blev da heller ikke nogen succes, siger han den dag i dag.

- Jeg troede, det ville blive optimalt. Den del med at spare flyturene var også fin, men selve Dubai var ikke noget for mig. Det var ikke min kop te. Der var stor kulturforskel, og reelt var der ikke rigtig noget at lave, udover at ligge ved poolen eller skydive og alle de der klassiske ferieting. Det er et lidt fake miljø, forklarer den 27-årige racerkører til magasinet.



Motorsport ikke det vigtigste i hans liv

At Dubai også havde sine mangler, kunne nogen i hans omgangskreds måske godt have fortalt ham.

Men på det tidspunkt så det danske Formel 1-håb givetvis bare sin bopæl som en mellemstation mellem det, der virkelig talte, nemlig racerløbene.

Magnussen og holdkammerat Romain Grosjean tidligere på måneden. På det tidspunkt troede de, de lige skulle tage hul på Formel 1-året, men så kom der en global pandemi i vejen for det. Foto: Andy Hone /LAT Images

Sådan har han det ikke længere, fortælles det i Dossier-interviewet, hvor læserne bliver delagtiggjort i hans tanker om, hvad der den dag i dag er vigtigst i livet. Navnlig familie og venner.

Og så har han det også bedre i London, hvor han efter et kort Dubai-eventyr besluttede sig for at flytte hen. Der har han også større mulighed for at være til rådighed for sin arbejdsgiver, Haas, som har en afdeling i Banbury, Oxfordshire et stykke nordvest for hovedstaden. Det fortæller han også mere om her

Den globale helbredssituation gør jo som bekendt, at det her ikke er et sportår, der forløber helt efter planen. Få dage inden sæsonstart blev Australiens Grand Prix i Melbourne udskudt tidligere på måneden.

Resten af programmet er foreløbig også usikkert.

Men når Formel 1-sæsonen, planmæssigt eller ej, går i gang, bliver det Magnussens fjerde sæson for det amerikanskejede hold.

