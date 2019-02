Kevin overrasker: De virker - måske for godt!

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Hovsa-gennemførelsen af dette års nye F1-reglement blev skudt ned fra mange kanter. For dyrt og uden effekt, har kritikken lydt.

Også fra Haas-teamchef Günther Steiner, som ikke troede på, at simplere forvinger ville gøre den store forskel.

Daniel Ricciardo antydede i sidste uge, at måske var det alligevel blevet nemmere at følge en rival og dermed lægge an til overhaling.

Efter femte testdag gav Kevin Magnussen sin vurdering. Endda frivilligt for Ekstra Bladets spørgsmål gik egentlig på dette års bemærkelsesværdigt hurtige biler.

Danskeren virkede overrasket:

- Jeg fulgte en anden bil i dag, og det føles virkelig meget bedre end sidste år. Der er mange folk - også herfra mens bilen var i vindtunnellen - som sagde, at reglerne ikke ville gøre en forskel. Men for mig var der stor forskel i dag. Jeg kunne rent faktisk følge den anden bil, siger han.

Haas-raceren lå bagved halvanden omgangs tid, hvilket man sjældent gør under test, fordi der er så få biler på banen, og alle kører forskellige programmer.

- Det bliver interessant at se fremover. Jeg vil tro, at jeg var cirka to sekunder hurtigere, så sidste år ville man også kunne have overhalet. Men følelsen i bilen, da jeg lå bagved, var meget bedre.

- Jeg ser frem til at se, hvordan det er på andre baner. Der er altid faktorer, som du måske har misset, og det kan være anderledes andre steder. De første tegn er gode, konstaterer Magnussen.

- Måske er det ligefrem for meget nu, hvor vi har fået de her nye store bagvinger, så det bliver for nemt at komme forbi uden racing, fortsætter han.

Hvilket får gruppen af journalister til at grine, men også understreger denne vanskelige disciplin. For der skal kæmpes for overhalinger. Man skal ikke bare kunne sejle forbi ...

Problemet med denne generations meget hurtige racere er, at de mister ekstremt meget downforce, når de ikke ligger i fri luft. Dette års ændring har som målsætning at reducere den ‘beskidte’ luft bag bilerne, så det bliver nemmere at overhale.

Samtidig er effekten af kørerkontrollerede DRS-vinge blevet øget.

F1-testtider - dag fem Lando Norris (McLaren) 1.17,709 minutter (C4) 80 omgange Pierre Gasly (Red Bull) 1.17,715 minutter (C3) 136 omgange Lance Stroll (Racing Point) 1.17,824 minutter (C5) 82 omgange Sebastian Vettel (Ferrari) 1.17,925 minutter (C3) 81 omgange Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1.18,589 minutter (C4) 99 omgange Alexander Albon (Toro Rosso) 1.18,649 minutter (C4) 103 omgange Charles Leclerc (Ferrari) 1.18,561 minutter (C3) 29 omgange Kevin Magnussen (Haas) 1.18,769 minutter (C4) 131 omgange George Russell (Williams) 1.19,662 minutter (C5) 119 omgange Daniel Ricciardo (Renault) 1.20,107 minutter (C3) 77 omgange Valtteri Bottas (Mercedes) 1.20,167 minutter (C2) 7 omgange Lewis Hamilton (Mercedes) 1.20,332 minutter (C2) 83 omgange Nico Hülkenberg (Renault) 1.20,348 minutter (C3) 80 omgange C1-C5 indikerer dæktype - C5 er blødest og hurtigst

