Kevin overrasker: Skal være far

På alle fronter bliver 2021 et anderledes år for Kevin Magnussen.

Den danske racerkører forlader Haas og Formel 1 og skal i stedet køre prototyper i USA, men den allerstørste omvæltning kommer på hjemmefronten.

Familiemennesket Kevin Magnussen skal være far som 28-årig.

- Louise og jeg skal være forældre til februar, fortæller danskeren i Bahrain til TV3 Sports Luna Christofi.

- Det er en ting, der passer meget godt ind i alt det, der sker, at der bliver lagt låg på det her Formel 1-cirkus, og jeg kan få lidt mere tid. Det er meget god timing at få et barn på, siger Magnussen, som dog understreger, at han var blevet i Formel 1, hvis det havde været muligt.

Han har altid sagt, at han ville være mere til stede, end hans egen far var.

Kevin Magnussen blev sidste sommer gift med Louise Gjørup. De har dannet par siden 2015.

