Kevin pønser på Le Mans med far

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Drømmen om to generationer Magnussen i samme bil til verdens mest ikoniske 24 timers løb lever stadig i bedste velgående.

Både sidste år og i denne sæson har der været arbejdet på, at Kevin Magnussen skulle kobles på Jan Magnussens Corvette-racer til 24 timers-løbene i Daytona.

Den danske F1-kører var, som Ekstra Bladet skrev, yderst tæt på at køre 2018-udgaven i Daytona i den store klasse for et andet team. Kevin Magnussens interesse for sportsvogne på dette tidspunkt i karrieren handler dog udelukkende om at være teamkammerat med sin far.

- Sidste år blev det til, at jeg måske skulle køre for Express Racing, fordi det lige pludselig ikke kunne lade sig gøre med min far, siger Kevin Magnussen til den danske presse i Singapore.

- Hvis jeg skal, skal det være sammen med min far. Men det bliver nok ikke i 2019.

- Det er ikke noget, vi arbejder sindssygt seriøst på lige nu. Vi føler, vi har nogle år til det, siger han.

Udfordringen og grunden til, at planerne om to gange Magnussen i samme Corvette faldt allerede til denne sæson, er, at der fire gange i løbet af sæsonen skal bruges en tredje kører: Til Daytona, Sebring, Le Mans og Petit Le Mans.

Ind til videre vil Corvette ikke gå på kompromis - heller ikke forhold til 2019. Den samme tredjekører skal køre de fire løb.

Selv i år uden kalendersammenfald med Formel 1 synes Kevin Magnussen, at det er for meget. Hans fokus er Formel 1 og ikke sportsvogne.

Men han kører gerne Daytona i januar og Le Mans i juni.

- Daytona er legendarisk og en god opvarmning til Le Mans. Som også er legendarisk. Det ville være fedt. Det er ud af ren passion, at jeg ville gøre det, siger danskeren.

Haas-ledelsen stiller sig ikke i vejen, hvis det lykkes at blive enige med Corvette.

Se også: Grosjean læner sig op ad straf: 'Han glemte alt'

Se også: Følingen er tilbage: Kevin færdig med at kegle rundt

Se også: Grosjean knotten efter nedtur: Ikke fair