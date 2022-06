Kevin ramt af Ferrari-mareridt

For andet løb i træk udgik Kevin Magnussen på grund af motorproblemer; tekniske fejl hos begge Ferrari udløste nem sejr til Red Bull

BAKU (Ekstra Bladet): - Motoren er væk.

Man hørte skuffelsen i Kevin Magnussens i stemme, for første halvdel af Aserbajdsjans Grand Prix var ellers gået over forventning for den danske side af Haas-garagen.

Han lå på 11. pladsen, da Ferrari-motoren gik op i røg og havde lige fået besked af sin ingeniør om, at der var gode chancer for point, som løbet formede sig.

- Vi havde farten til at hænge på nogle af de hurtige biler og kæmpe med om point. Ærgerlig dag, selvfølgelig, vi må bare tro på, at det snart vender og går vores vej, sagde danskeren efterfølgende til Ekstra Bladet.

Et gedigent Ferrari-mareridt gik også ud af over Magnussen.

Max Verstappen vandt nemt foran sin Red Bull-teamkammerat Sergio Pérez med Mercedes-duoen George Russell og Lewis Hamilton på de næste placeringer, efter BEGGE Ferrari tidligt stod af.

Hele fire Ferrari-drevne biler udgik på powerbanen i Aserbajdsjan, hvilket giver panderynker i hovedkvarteret i Maranello.

I Monaco var det hybridsystemet, den var galt med i Magnussens Haas-Ferrari, men også Charles Leclerc taber terræn i VM-kampen på grund af tekniske problemer.

Kinesiske Guanyu Zhou var ellers i gang med sæsonens bedste weekend, men Ferrari-motoren stod også af i hans Alfa Romeo.

Mick Schumacher startede sidst og gennemførte, men måtte nøjes med en 14. plads af de 16 biler, som så ternet flag.

Der var muligheder for point til Magnussen, mens der stadig var fremdrift i Ferrari-motoren. Foto: Jan Sommer

Da lysene gik ud, leverede Kevin Magnussen for en sjælden gangs skyld en dårlig start. Han var for langsomt fra linjen og fik heller ingen hjælp af at starte som 16’er i den forkerte side uden for racinglinjen.

Han tabte to placeringer på første omgang, men havde vundet dem tilbage allerede to ture rundt på Baku City Circuit senere.

De forreste teams startede alle på medium-dækket, mens McLaren, Alpine, Aston Martin, Alfa Romeo, Williams og Haas alle splittede strategien, så den ene bil var på det hårde dæk.

Ferraris tekniske problemer - kombineret med høje temperaturer - justerede hurtigt strategien for de fleste.

Uheldene for Carlos Sainz (Ferrari) fortsatte, og han var den første til at udgå med et teknisk problem, hvilket udløste en tidlig pitstop-runde.

Carlos Sainz var den første af fire Ferrari-drevne biler, som udgik. Foto: Jan Sommer

Løbet blev reelt afgjort, da Charles Leclerc (Ferrari) udgik med et motorproblem. Fire gange i træk har monegaskeren scoret pole-position, men ingen af dem har udløst sejr.

I to ud af de seneste tre grandprixer er han udgået.

Rent faktisk blev han overhalet af Sergio Pérez (Red Bull) allerede i starten.

Max Verstappen overhalede sin egen teamkammerat reelt på banen, og med Ferrari ude af billedet kunne de cruise en nem sejr hjem.

Faktisk måtte holdet flere gange bede hollænderen om at sænke farten, fordi der ikke var grund til at tage for meget risko. Det er Max Verstappens første sejr i Baku, som dermed er blevet vundet af seks forskellige kørere i sine seks udgaver.

