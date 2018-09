Kevin sables ned: Alonso-mission lykkedes på 'værst tænkelige måde'

Hurtigste omgang og banerekord. Det er ikke hver dag, at Kevin Magnussen kan sige det efter et grandprix - ja, det er faktisk aldrig sket før, inden han stod for den bedrift i weekenden i Singapore.

Omvendt er det heller aldrig sket før, at den 25-årige roskildenser er sluttet så ringe som den 18.-plads, han fik kørt hjem på Marina Bay.

Det skete efter en totalt kikset kvalifikation, hvor han blev høvlet ud af Q1 - et sekund efter Haas-holdkammerat Romain Grosjean.

Derfor var der heller ikke ligefrem rundhåndede karakterer fra de internationale medier til danskeren.

Han kan dog glæde sig over, at han ikke er helt nederst i karakter-hierarkiet.

Her finder vi Force Indias Sergio Pérez, der formåede først at køre sin holdkammerat, Estban Ocon, af banen, inden han også påkørte Sergey Sirotkin og ødelagde løbet for dem begge.

Britiske Sky Sports har givet Kevin Magnussen karakteren 4,5 ud af 10:

- Kevin Magnussen lærte, hvor svært det er at komme tilbage på en bybane efter en dårlig kvalifikation. Uforklarligt sluttede han et sekund efter sin holdkammerat og blev elimineret i Q1.

- Han kan finde noget trøst i, at han satte hurtigste omgang for første gang i sin Formel 1-karriere. Danskeren og Haas havde intet at miste, men som Magnussen sagde: 'Det var en lang dag på kontoret'.

Hos autosport.com er de lidt mere rundhåndede. Her skruer de sig op til karakteren 5 ud af 10:

- Der var bestemt noget ironisk i, at Magnussen for første gang i sin karriere satte hurtigste omgang og banerekord efter at have stoppet for at skifte til sit andet sæt hypersoftdæk. For overordnet set havde han en meget svær weekend.

- Han kunne ikke få sine dæk til at yde lige så godt i kvalifikationen som Grosjean på trods af en identisk tilgang. Han var endda den værste i feltet, når der blev sammenlignet med ens holdkammerat. Hurtigste omgang var ganske enkelt en trøstepræmie.

Rent karaktermæssigt er der enighed hos tyske Auto Motor und Sport, der også giver ham 5 ud af 10 - men her motiverer man ikke karakteren.

Det gør de til gengæld på Formel 1-mediet Planet F1, der giver danskeren 4,5 ud af 10:

- Magnussen havde planer om at holde sig væk fra Fernando Alonso i Singapore efter deres tidligere sammenstød på banen, og det opnåede han - bare på den værst tænkelige måde.

- 'K-Mag' sagde, han var lysår efter sin holdkammerat, efter han blev elimineret i Q1 lørdag. Hans problemer med farten fortsatte også søndag, da han på en eller anden måde kørte på en trestop-strategi.

- At sætte den hurtigste omgang vil intet gøre for at løfte danskerens humør, og al fortræffeligheden i den første halvdel af sæsonen er let at glemme.

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, har naturligvis også bedømt Kevin Magnussen og alle de øvrige kørere. Dem kan du se her:

Kevins flop-weekend: Tre scorer topkarakter

Se også: Jason Watt: Sådan bliver Kevins nye aftale

Se også: Følingen er tilbage: Kevin færdig med at kegle rundt

Se også: Midt i Haas-nedtur: Kevin skrev F1-historie