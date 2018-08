Kevin sætter ord på den svære tid: - Det var ganske forfærdeligt

Formel 1-tilværelsen har aldrig været sjovere for Kevin Magnussen, end tilfældet er nu. Det fortæller danskeren i et interview, hvor han også sætter ord på svære perioder hos McLaren og Renault

Han er blevet hyldet og hædret for første del af dette års Formel 1-sæson.

Kevin Magnussen har både hentet point og positiv omtale til Haas-teamet, der særligt i de seneste løb inden sommerpausen virkelig fik gjort sig flot bemærket i feltet.

Tæller man de seneste fem grandprix-weekender sammen, står det amerikanske team tilbage som det bedste i midtefeltet.

En stor del af årsagen skal findes i danskerens præstationer. Magnussen har sammenlagt kørt 45 ud af teamets foreløbige 66 point i hus, og den høst sætter tyk streg under hans individuelle succes midt i holdets optur.

Forleden blev han i en sæson-vurdering på Formel 1's officielle hjemmeside omtalt som en kører, der var blevet genfødt i sporten, og den danske stjerne erkender da også, at han - efter et par svære år i den spæde fase af F1-tilværelsen - befinder sig godt.

På det amerikanske team har han både fundet farten og freden i en hæsblæsende manege, hvor der er kort mellem succes og fiasko.

- Det er rigtigt sjovt i øjeblikket. Det er den mest underholdende tid, jeg har haft i Formel 1, ligesom det er den periode, hvor jeg har følt mig mest konkurrencedygtig og været en form for beæret, siger Magnussen i et interview med Autosport.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan har det ikke altid været. Da Kevin Magnussen i 2014 debuterede i Formel 1, var det på et McLaren-mandskab, hvor der var intern uro og magtkampe.

Han røg ud i kulden efter en enkelt sæson, da Fernando Alonso kom til for at danne duo med Jenson Button. Derefter gik Magnussens rejse til Renault, men her faldt han sig heller ikke til rette og savnede opbakning fra det franske teams side.

Generelt var den første periode i sportens ypperste klasse præget af flere negative overskrifter end positive oplevelser, og Magnussen lægger heller ingen fingre i mellem. når han beskriver de to første sæsoner i Formel 1-feltet.

- Det var ganske forfærdeligt og meget ustabilt, eftersom jeg kørte for forskellige hold og mistede mit sæde, fortæller danskeren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nu sidder Magnussen anderledes sikkert. For det er ikke kun Haas-køreren, der er tilfreds med sin amerikanske arbejdsgiver. Også den anden vej er der stor respekt og anerkendelse at spore.

Den danske stjerne er bare vokset og vokset med opgaven siden sin ankomst i den amerikanske fold sidste år.

I kølvandet på det seneste grandprix i Ungarn forhørte Ekstra Bladet sig hos teamchef Günther Steiner med henblik på den udvikling, som Magnussen har gennemgået.

- Vi ved alle, at han kan køre racerbil. Hans talent er ikke noget, vi har opdaget. Det var der allerede. Det hjælper at blive ældre; Haas tager ikke æren for hans fremgang. Han er blevet klogere og mere moden. Han er glad her, og han er et godt sted i sit liv og har selvtillid, sagde Steiner til Ekstra Bladet.

- Først skulle han lære folk at kende og vise over for sig selv, at han havde truffet den rigtige beslutning ved at skifte til os. Han arbejder med sine folk og stoler på dem, fortalte Haas-bossen.

Sammen med resten af det amerikanske team tager de hul på andel del af sæsonen. når Belgiens Grandprix afvikles i sidste weekend af august. Scorer Magnussen point her, vil det være ottende gang ud af 13 mulige, at han kommer på tavlen i sæsonen.

