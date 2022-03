- Kevin skal intet bevise

SAKHIR (Ekstra Bladet): I USA udlever Romain Grosjean i Indycar sin solokarriere, men med Kevin Magnussens overraskende comeback har Haas F1 Team nok af sine grundlæggende medlemmer samlet til at indlede en genforeningsturné mod tidligere tiders højdepunkter.

- 'The band is back together', griner teamchef Günther Steiner, da Ekstra Bladet sætter sig med teamchefen før Bahrains Grand Prix.

Gruppen er samlet igen.

Kevin Magnussen får en meget hård start på sin comeback-sæson. Bilen vænner han sig hurtigt til, men kroppen og særligt nakken kommer til at lide. En fuld løbsdistance i Formel 1 bliver en udfordring efter godt et år i mindre krævende prototyper.

Tålmodigheden fejler ingenting hos Günther Steiner; han ved godt, at der kan gå et par løb, før Magnussen er tilbage, hvor han var.

Lige så vigtigt er signalet til teamet. Med danskeren i det ene cockpit har man tidligere kunnet køre med om fjerdepladsen i konstruktør-VM, og det vil man på sigt igen.

Tilmed har han fået en kører tilbage fra et år i sportsvogne, der taler om holdånd, og hvordan kørere bliver bedre, når de arbejder sammen. Han har sågar lagt op til at ville hjælpe Mich Schumacher mere end påkrævet.

- Det er også en af grundene til, at vi ansatte ham igen. Folk bliver mere afslappede med alderen. Du får mere selvtillid. Hvis den yngre kører er hurtigere, så fair nok, men du gør det bedste for teamet.

- Kevin har intet at bevise over for os. Fordi vi ringede til ham. Han tiggede ikke om at komme tilbage. Vi spurgte ham, siger Steiner.

I første stint hos Haas var Romain Grosjean seniorkøreren med det tætte forhold til ikke mindst chefingeniøren Ayao Komatsu. De har kørt parløb siden Renault-dagene i 2009.

Nu skal Kevin Magnussen udfylde den rolle.

- Men han er stadig ret ung. Folk taler om ham, som om han er 40 år gammel, han er kun 29. Han skal lede lidt mere, men det virker ikke, som om han har et problem med det. Han er moden nok til det.

- Jeg ved, at Mick er glad for, at han er kommet. Da Piettro kørte de sidste løb i 2020, var Kevin også meget hjælpsom og gjorde, hvad han kunne, siger teamchefen.

- Hvordan forventer du, at han er anderledes?

- Hvorfor skulle jeg ønske, at han er anderledes?

- Måske du vil have en bedre version?

- Du ønsker dig altid en hurtigere kører, men vi har aldrig haft en finger at sætte på hans fart. Omstændighederne var bare ikke de rigtige, da vi skiltes. Og det havde intet at gøre med evnerne i en racerbil, opførsel, eller vi ikke kunne lide ham.

- Hvis han kommer tilbage, som han forlod os, er jeg glad. Selvfølgelig er han blevet mere moden. Han har et barn nu, og han er gift. Jeg tror, at han lærte meget i det år, han var væk. Han lavede også noget tv-arbejde, som lærer dig noget nyt. Men for mig er det vigtigste, at han er hurtig.

Som bonus er stemningen i både garagen og ingeniør-rummet løftet.

- Teamet har taget meget godt imod det. Det viser, at vi vil tilbage til, hvor vi var. Vi var et godt sted i 2018. Vi vil tilbage tilbage dertil, siger Steiner.

Artiklen fortsætter under billedet..

Ansættelsen af Kevin Magnussen viser, at de vil tilbage til den sjove del af midterfeltet, siger Günther Steiner. Foto: Jan Sommer

- Da han kom tilbage var der god energi. Men det har ikke kun med Kevin at gøre. Det handler også om, at testen ikke var så ringe endda. Det er et nyt år, en ny sæson, og gutterne har arbejdet HÅRDT for at samle de her biler. Ufatteligt hårdt.

- Men de fortsætter, fordi de ser, at der er noget godt på vej. Hele pakken er der. Og vi traf en god beslutning med kørere, da vi var nødt til at udskifte Nikita. Atmosfæren er god, lyder det fra teamchefen.

Kvalifikationen til sæsonpremieren køres lørdag klokken 16 dansk tid.

