Kevin skal være far igen

Tre bliver til fire til sommer. I hvert fald i familien Magnussen/Gjørup, der fra 1. maj vender tilbage til Roskilde-egnen.

I forvejen har Kevin Magnussen og fru Louise Gjørup datteren Laura på to år, og hun bliver altså storesøster, afslører Loise Gjørup på Instagram:

'Sommer-baby/lillesøster,' skriver hun, mens hun stolt viser sin mave frem.

Kevin Magnussen har aldrig lagt skjul på, at han elsker sin datter - men der har også været problemer, har han erkendt:

- Der er det en brat opvågning at få et lille barn. Jeg er stadig meget heldig at have en kone, som er mega fleksibel og klar til at sætte alle sejl til for at få ting til at spille, når jeg er væk. Det sætter ting i perspektiv, og man finder ud af, hvad der er vigtigt i livet, sagde Kevin Magnussen til Ekstra Bladet for blot et år siden.

Omvendt kan hans far, Jan Magnussen, se nogle positive aspekter i sønnike, efter at han blev far - og han selv farfar:

- Allermest tror jeg, at han fandt glæden ved at være racerkører. Og så fik han noget ro på hjemmefronten. At blive far har kun gjort ham bedre, sagde Jan Magnussen til Ekstra Bladet i efteråret.

Kevin Magnussen har kontrakt med Haas sæsonen ud og skal genforhandle senest til sommer. Meget tyder på, at Haas gerne vil beholde ham. Måske et logisk valgt, hvis endnu et bar gør ham til en endnu bedre racerkører.