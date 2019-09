Kevin sorteper i actionbrag: - Jeg fatter det ikke

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Sikke en gyser. Sikke et actionbrag. Og sikke en skuffelse for Kevin Magnussen og Haas-teamet.

Efter det ene håbløse race efter det andet, tegnede Singapores Grand Prix til at blive en kærkommen opmuntring.

Danskeren snuste til en ottendeplads, men det hele faldt fra hinanden, da den ene safetycar afløste den anden.

Resultat: Magnussen sluttede sidst af de 17 biler, som gennemførte løbet, efter det ellers lignede som minimum et enkelt point. Romain Grosjean blev 11’er i den dobbelte Ferrari-triumf.

Ved den anden genstart var han som et såret bytte.

Frontvingen havde skade - det viste sig efterfølgende at være en plasticpose, der havde sat sig fast - bilen manglede downforce, og da feltet igen var samlet, kunne han ikke forsvare sig mod rivaler på hurtigere dæk.

På en bybane som Marina Bay Circuit er positionen på banen alt, fordi det er så svært at overhale. Derfor pittede ingen af bilerne i top-ti under grandprixets to safetycar-perioder.

Problemet for Magnussen var, at han både havde aerodynamiske problemer med bilen, manglede greb på sine ældre dæk, og forspringet til rivalerne var forduftet.

Efter heroisk at have kæmpet for lidt kærkomne point sejlede han til sidst gennem feltet.

- Du kørte fantastisk. Jeg er ked af det, lød løbsingeniør Gary Gannons første kommentar.

- Jeg fatter det ikke. I fortjente bedre. Fucking shit … Vi prøvede vores bedste, kvitterede Magnussen med.

Når Kevin Magnussen og Haas endelig havde noget at skyde med i et løb i år, skyldes det to ting. Banen er svær at overhale på, og så leverede danskeren en af sine signaturstarter, hvor han vandt fire positioner.

Kimi Räikkönens Alfa Romeo snuppede han, fra øjeblikket lamperne gik ud, mens Pierre Gaslys Toro Rosso blev overhalet på første omgang. Franskmanden havde det svært på sine hårdere dæk.

Carlos Sainz og Nico Hülkenberg havde kontakt og punkterede begge, hvilket forærede yderligere to positioner.

Romain Grosjean stod stille i starten og var nede og vende sidstepladsen. Første del af løbet var skidt for ham, og han var impliceret i den første safetycar grundet et sammenstød med George Russell.

Det var situationen, som for alvor skadede Magnussens løb, og det blev kun forværret, da sammenstød mellem Räikkönen og Perez sendte løbet på pause igen.

Foto: Thomas Peter/Ritzau Scanpix

Charles Leclerc har været flyvende efter sommerpausen, som både han og Ferrari efter lidt forsinkelse har fundet fodfæste i sæsonen.

Tre pole-positioner i træk og fem totalt for sæsonen - flere end nogen anden kører - til monegaskeren.

Han satte kurs mod at konvertere den til sin tredje sejr i træk, men det faldt fra hinanden i Ferraris pitstrategi.

Italienerne valgte at lade Sebastian Vettel lave et såkaldt ‘undercut’ på sin førende teamkammerat ved at pitte ham en omgang tidligere, hvilket gjorde ham i stand til at overhale og vinde sit første løb i år.

- For at være helt ærlig forstår jeg ikke undercuttet. Det må vi tale om bagefter, sagde Leclerc undervejs over radioen.

- Jeg gør ikke noget dumt, men jeg synes ikke, det er fair.

Han var IKKE glad.

Max Verstappen og Red Bull formåede at snyde Mercedes for den sidste podieplads.

