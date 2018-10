Kevin står fast efter kritik: - Jeg prøver at presse grænserne

AUSTIN (Ekstra Bladet): Kontant og kompromisløs.

Kevin Magnussens kørerstil er endnu en gang oppe til debat, men selv har hovedpersonen kun et skuldertræk til overs for situationen på Suzuka, som kompromitterede både hans eget og Charles Leclercs løb.

Og ingen planer om at ændre adfærd.

- Helt ærligt. Jeg gør, hvad der føles normalt og naturligt for mig. Jeg gør mit bedste. Sådan kører jeg, siger danskeren.

- Jeg prøver at presse grænserne på alle områder. På kontoret, på banen, i træningslokalet.

- Jeg ønsker ikke at være en, som du nemt overhaler, og det bliver jeg aldrig.

Så er rivalerne ligesom advaret.

Charles Leclerc beder til fredagens kørermøde om en forklaring på, hvorfor sammenstødet blev betragtet som et hændeligt uheld.

Kollegaens kritik ser Kevin Magnussen stort på, og ingen af parterne har planer om at debattere situationen under fire øjne.

Slaget på de sociale medier vandt den kommende Ferrari-kører i det øjeblik, han kaldte danskeren dum på radioen. Men kommentarspor på internettet er ikke noget, Haas-køreren bruger tid på.

- Jeg har set situationen igen, men for lang tid siden besluttede jeg, at det ikke giver nogen mening at læse alle de kommentarer og analyser. Det er, hvad det er og irriterende at udgå på grund af det, fordi jeg tror, vi kunne have scoret hårdt tiltrængte point.

Nok så vigtigt er Formel 1’s stewards ikke enige med alverdens trolde, når de kalder Kevin Magnussen for beskidt og usportslig.

Søndag bortfalder et strafpoint for licensen, som blev uddelt sidste år i Texas for blokering af Sergio Perez under tidtagning. Hvilket skyldtes en forkert radiomelding fra Haas-pitvæggen, der troede, at mexicaneren var på langsom omgang, mens han rent faktisk var på en hurtig.

Derefter lyder saldoen på to strafpoint i løbet af de seneste 12 måneder, hvilket på papiret gør ham til en duks i forhold til flertallet af kollegaerne.

