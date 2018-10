Kevin stemplede ud: Banket på plads af værste rival

AUSTIN (Ekstra Bladet): Haas higer efter at lave et stort resultat foran sit amerikanske hjemmepublikum og ikke mindst hente point på Renault i den vigtige kamp om fjerdepladsen i konstruktør-VM.

Romain Grosjean gjorde sit med en ottendeplads. Var det ikke for en fejl i sidste sving, kunne franskmanden have været ‘best of the rest’, men den ære gik til Esteban Ocon.

Force India-køreren klemte sig ind foran en tiendedel af et sekund bedre; desværre for Haas kørte Renaults Nico Hülkenberg også en marginalt bedre omgang, da det blev alvor.

Renault har ellers ikke gjort meget væsen af sig på det seneste. Med tyskerens gode lørdag og Carlos Sainz på 11. pladsen lige foran Kevin Magnussen bider franskmændene fra sig på et afgørende tidspunkt.

Kevin Magnussen derimod fortsatte sin nedadgående trend, som har varet siden sommerpausen. Han stemplede ud, da det gjaldt og starter løbet som 12’er. På intet tidspunkt under kvalifikationen var han hurtigere end sin kollega.

Ruslands Grand Prix for tre uger siden er eneste lyspunkt i den interne kamp mod Romain Grosjean. Franskmanden har kvalificeret sig bedre i fem ud af de seneste seks løb.

Kvalifikations-regneskabet hos Haas hedder nu 10-8 i dansk favør - og faktisk er der udlignet, hvis man fraregner tekniske problemer.

Magnussen har været på hælene hele weekenden og lader til at være hårdere ramt af den manglende forberedelsestid på grund af det våde vejr fredag end sin teamkammerat.

Søndag lurer Max Verstappen lige bagved. Hjulophænget knækkede på hollænderens Red Bull, så han starter 13’er.

Marcus Ericsson havde heller ikke nogen stor dag. Svenskeren røg ud af Q1, mens teamkammerat og kommende Ferrari-kører Charles Leclerc starter nier.

Endnu en pole-position til Lewis Hamilton. Foto: AP

Se også: Ovenpå Kevin-ballade: Leclerc fortryder én ting!

Se også: Kevins intense fight: Som F1 burde være

Se også: Kæmpe bet for Ferrari: Straffet før VM-afgørelse

Lewis Hamilton sikrer formentlig sin femte VM-titel søndag aften.

Selv om Ferrari var tilbage i storform lykkes det briten at sikre pole-position blot 0,061 sekunder foran Sebastian Vettel og 0,070 sekunder foran Kimi Räikkönen.

Med tre strafplaceringer til Vettel for at have ignoreret røde flag under træning skal Hamilton vist få tekniske problemer, før der bliver holdt liv i VM-kampen.

Haas-chefens hovedpine: Det svære forhold til Grosjean

Debriefing fra Japan: Haas kræver en kvart milliard

Mød Haas-mekanikerne: 'Kevin er en af drengene'

Kevins nye hjem: Her er jeg tryg