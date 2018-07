Kevin stor taber i vådt drama: Sjetteplads regnede væk

Sebastian Vettel og Kevin Magnussen blev de største tabere, da regn satte ind over Tysklands Grand Prix - Lewis Hamilton og Romain Grosjean store vindere

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Herligt kedeligt hed overskriften på Tysklands Grand Prix den første time af Tysklands Grand Prix, hvis man sad i Kevin Magnussens cockpit.

Ferraris Sebastian Vettel var på vej mod en sikker hjemmebanesejr, og danskeren på vej mod en lige så sikker sjetteplads.

Men så satte en byge ind over Hockenheimring, og alle planer kunne rives itu.

En overgang var der decideret kaos, som holdene skiftede frem og tilbage mellem slicks og intermediates - og kørerne havde store problemer med at holde racerne på banen.

De helt store tabere i det spil var Sebastian Vettel og Kevin Magnussen.

Ferrari-stjernen crashede på den våde overflade, men også danskeren havde det svært. Han mistede vigtige positioner lige før en safetycar kom ud, som der blev ryddet op efter Vettel.

En sikker position som ‘best of the rest’ blev vekslet til en skuffende 11. plads.

Sebastian Vettel smadrede sin Ferrari, da regnen begyndte at falde. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Vinderne i regnvejrslotteriet var der mange af.

Den største Lewis Hamilton, som startede løbet som 14’er, men alligevel formåede at udnytte regnvejret og Ferraris crash til at sikre en usandsynlig sejr.

Med lidt hjælp fra Mercedes-garagen som instruerede Valtteri Bottas til at blive bagved. Finnen var ellers på hurtigere dæk.

Nico Hülkenberg sikrede en femteplads, tyskeren aldrig var kommet i nærheden af uden nedbør, så Renault trækker en smule fra Haas i kampen om konstruktør-VM’s fjerdeplads.

Hos Haas var det denne gang Romain Grosjeans tur til at stråle. Han kom foran sin danske teamkammerat, da alle kæmpede med at holde bilerne på asfalten. Og havde derfor det bedste udgangspunkt til de efterfølgende to pitstop og genstarten efter safetycar.

Franskmanden kørte blændende på de sidste ti omgange og nåede helt frem til sjettepladsen. Mens han danske teamkammerat sad fast bag Brendon Hartley.

- Jeg er tilbage, jublede Grosjean over radioen, mens der var påfaldende tavst i den danske side af Haas-garagen.

Mens alt var godt hos Kevin Magnussen. Foto: AP

Den første time af løbet var ellers alt andet end gået franskmandens vej.

Alles øjne var på rettet på Haas-racerne i starten efter sammenstødet på Silverstone.

Noget lignende måtte IKKE ske igen.

Romain Grosjean er en presset mand efter en forfærdelig sæson, og der var talt med store ord fra teamledelsen før racet.

Kør et resultat hjem til teamet og lad være med at prøve på noget dumt mod hinanden.

Franskmanden lyttede. En forsigtig start fra hans side kostede en placering, som Nico Hülkenberg straks strøg forbi.

Se også: F1's stoleleg er begyndt: Hamilton forlænger til monsterløn

Se også: Snedigt Ferrari-trick giver Haas ekstra fordel

Se også: Trækker på skuldrene over Alonso: Formel 1's Neymar

Som hurtigst af midterfeltet lå Kevin Magnussen og kørte sit eget løb med lang afstand op til Max Verstappen og behørig afstand ned til Renaults Nico Hülkenberg som nærmeste rival.

Lige indtil regnen satte ind, Hülkenberg lukkede hurtigt hullet, og regnkaosset begyndte.

Få minutter efter løbets afslutning satte et decideret tordenvejr ind med byger, som formentlig havde betydet rødt flag.

Bekymring om F1-fremtiden: Knust af teamkammeraten

Det ser du ikke på tv: Kom bag Haas' lukkede døre

Løbs-ingeniøren totalt overrasket: 'Troede Kevin var besværlig'