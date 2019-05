Kevin straffet: - Den skal vi snakke om

MONACO (Ekstra Bladet): Efter skuffelsen i Monaco kunne Kevin Magnussen ikke komme hurtigt nok væk fra rigmandsghettoen, men en mindre episode under løbet forsinkede afgangen.

Danskeren slog smutvej over chikanen på den anden side af Monacos berømte tunnel, da Racing Points Sergio Perez var lige ved at overhale.

Mexicaneren var hverken tilfreds på radioen eller bagefter.

- Jeg prøvede en overhaling på Magnussen, som jeg synes, var korrekt, men han skar ind over chikanen, sagde han.

Episoden havde ingen betydning for resultatet, og de ville have kørt sammen, hvis ikke den danske Haas-kører havde flyttet sig. Den kostede et besøg hos dommerne, men Perez synes, at problemet er generelt.

- Det er noget, vi skal snakke om. Som den foranliggende bil giver han helt fair plads, men så har han ingen steder at køre hen. Som bilen bagved, angriber du, og du får maksimalt én chance i Monaco.

- Jeg synes, der skal være en lille chikane eller noget, så når folk skærer hen over den, taber de tid. Det er noget, vi skal se på i de kommende løb, mener han.

Det er denne chikane, tvisten handler om. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen slog episoden hen; det samme gjorde hans teamchef:

- Hvor skulle han køre hen? De var side om side. Sergio er også en god skuespiller, konstaterer Steiner.

Episoden blev takseret til fem sekunders straf, så danskeren slutter 14’er i stedet for 12’er. Plus det udløste et enkelt point til licensen.

Grundlæggende var Magnussen bare skuffet over søndagen:

- Jeg ved ikke rigtig, hvad der skete. Teamet har gjort det fantastisk denne weekend. Den var perfekt indtil løbet, så vi må se på, hvad der gik galt, lød diplomatisk lige efter ternet flag.

SE WATTS KARAKTERER HER

Se også: Kæmpe antiklimaks for Kevin: - En joke

Pinlig Ferrari-fadæse: - Vi regnede forkert