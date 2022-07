Kevin straffet: Uundgåeligt

LE CASTELLET (Ekstra Bladet): Kevin Magnussen starter Frankrigs Grand Prix ved siden af Carlos Sainz’ Ferrari.

Men det er ikke så godt, som det lyder!

Begge har taget en fjerde motorenhed fra Ferrari, hvilket er en udover årets tilladte.

Derfor holder de søndag bagerst på startgridden uagtet resultatet af lørdagens kvalifikation.

Driftsikkerheden har været det store problem for den ellers hurtige 2022-udgave af Ferrari-motoren. Både for Ferrari samt kundeholdene Haas og Alfa Romeo.

Hybridsystemet brød sammen i Kevin Magnussens racer både i Monaco og Baku. Derefter var mindst en motorstraf senere på sæsonen uundgåelig.

Beslutningen om timingen er i sidste ende Ferraris. Italienerne går ifølge Ekstra Bladets oplysninger mere konservativt til værks og tillader af frygt for flere udgåede biler ikke, at der køres så mange kilometer med motordelene som oprindeligt planlagt.

Motoren i Magnussens bil blev skiftet fredag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at det næste uge i Budapest bliver Mick Schumachers tur til at få en ny motor, så tyskeren kommer til at starte bagerst på Hungaroring.

Skal man vælge, er det klart at foretrække at tage straffen på Paul Ricard, hvor det i det mindste er muligt at overhale, hvis man har farten.

Det er meget sværere på den snævre bane uden for Budapest, som typisk i antal af overhalinger kun ligger marginalt over bybaner som Monaco og Singapore.

Under træning havde den 29-årige dansker ellers vist gode takter og bejlede til endnu et besøg i Q3, men tidtagningen er nu ligegyldig for ham.

Man kommer kun til at se Kevin Magnussen i Q1. Han skal kvalificere sig til løbet, men der er ingen grund til at presse materiellet yderligere, når sidste startrække er uundgåeligt.

Mick Schumacher havde det svært for anden træning i træk og var kun hurtigere end Sebastian Vettel, som tilmed havde tekniske problemer med sin Aston Martin.

Red Bulls Max Verstappen toppede sidste træning med over 0,6 sekunder ned til nærmeste konkurrent til pole-position, Ferraris Charles Leclerc.

