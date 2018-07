Kevin-svineren gav bagslag: Selv hos Renault grinede de

For et år siden leverede Kevin Magnussen et citat, som gik F1-verdenen rundt. Sjovt, råt, impulsivt og har ligefrem gavnet danskerens image - de fleste steder

HUNGARORING (Ekstra Bladet): Hvis Kevin Magnussen stoppede sin Formel 1-karriere i morgen, ville fans som minimum huske ham for to ting: Podieplaceringen i debuten og den bramfri udtalelse til Nico Hülkenberg for et år siden.

Tyskeren afbrød Luna Christofis interview på 3+ for at gratulere Kevin Magnussen med igen at være griddens mest usportslige kører. Hvortil danskeren satte den tyske Hulk mat med kommentaren: ‘Suck my balls, mate’.

Hülkenberg suttede ingens ædlere dele, klappede øjeblikkeligt i og har ikke rigtig villet tale om situationen siden. Heller ikke selv om dommerne uddelte en straf for, hvad der svarede til at trække nødbremsen i fodbold med et professionelt frispark.

Kevin Magnussen gider heller ikke tale om optrinnet længere.

Men det er der andre, som vil.

Eksempelvis Jolyon Palmer, som kørte sammen med danskeren hos Renault i 2016 og var kollega med Nico Hülkenberg på det tidspunkt.

- Jeg fandt det sjovt, og det tror jeg også, at de fleste på teamet gjorde. Nico var ret provokerende i den situation, og han vidste præcist, hvad han lavede. Han fik en impulsiv reaktion tilbage, og den var fantastisk, siger den nuværende BBC-ekspert til Ekstra Bladet.

Og der er dem, som betegner det kække forsvar som et definerende øjeblik i danskerens karriere. Hvor han understregede, at Kevin Magnussen ikke lægger sig uden en kamp. De kommer især fra det nordlige Europa eller de britiske øer, mens man i det sydlige Europa har det sværere med danskerens stil.

- Jeg synes ikke, det var noget negativt ved det. I værste fald er man ligeglad. Der var ikke tale om at bagvaske nogen, siger Günther Steiner.

- Jeg kender Kevin for godt til at ville definere ham ud fra sådan kommentar. Nogle mennesker vil måske se det som, at han er typen, der forsvarer sig selv. Men er du nordeuropæer, og nogen er respektløs over for dig, så skal du sige noget. Hvad Hülkenberg gjorde, var ikke rigtigt efter min mening. Han vidste, det var forkert, men gjorde det alligevel, siger Haas-teamchefen.

At Steiner så blev lettere overrasket over danskeren comeback er en anden sag. Men ikke mere end, at han efterfølgende efterfølgende bestilte et par T-shirts med sloganet …

Foto: TV3 Sport

***

Sådan reagerede de udlandet

Storbritannien: Typisk engelsk

Kevin Magnussen har ikke bidraget til mange overskrifter i Storbritannien, siden han kørte for McLaren, men det bramfri sprog sidste sommer gav ham comeback.

- Kevin er ikke bange for at sige sin mening, selv om han er under pres fra andre. Det var en meget engelsk ting at gøre. Sjovt - og en god historie, siger Bent Hunt fra tabloidavisen The Sun.

- Det har givet ham en personlighed, som han ikke havde, da han kørte for McLaren, hvor han var en Jenson Button version to.

Hvilket betyder diplomatisk, poleret og kedelig.

- Han er en hård racer, han siger sin mening, og situationen har profileret ham. Det er godt for Kevin, godt for Haas og godt for F1, mener Hunt.

Selv pæne Reuters bemærkede optrinnet, om end nyhedsbureauet ikke citerede ordene direkte.

- Det fik ham til at skille sig ud som kører. Han siger, hvad han mener. Man kan se det negativt, men jeg så det positivt. Han viste sig som en viljestærk kører, der ikke vil finde sig i at blive trynet af en kører, som har været der længere end ham, siger Alan Baldwin fra Reuters.

- Fantastisk for hans image og fans elskede det. Det mindede om dengang, kørerne nærmest kom op at slås.

- Og så er han stadig den mest succesfulde McLaren-kører siden 2012, hvad resultater angår. Det er ved at blive en quizklassiker, siger Baldwin om Magnussens debut, der som bekendt kastede en andenplads af sig.

***

Frankrig: Skadede omdømmet

Jo længere sydpå, man kommer, jo sværere har man med at elske Magnussens konfrontatoriske stil. Fornærmelsen blev for et år siden bemærket af landets største sportsavis, men den vandt ingen hjerter i Renaults hjemland.

Og følelserne blev endnu køligere, efter danskeren først på denne sæson blokerede stortalentet Pierre Gasly for hårdt i Bakus gader.

- Selv om Romain Grosjean igen og igen siger, at Kevin er den dygtigste teamkammerat, han har haft i Formel 1, så lider hans image i Frankrig på grund af den situation med Hülkenberg - og på grund af episoden i Baku med Pierre Gasly, siger L’Equipes F1-korrespondent Frédéric Ferret.

***

Tyskland: Kåret til årets citat

Selv syd for grænsen slap danskeren rimelig helskindet fra kommentaren.

- Tyskeren kan godt lide den åbenmundede type, siger Bianca Garloff fra Autobild.

Normalt bekymrer de sig kun om Mercedes, Sebastian Vettel og den øvrige topstrid; selv Nico Hülkenberg spiller kun en lille rolle i den tyske dækning. Normalt ville en kører som Kevin Magnussen aldrig optræde i deres årskavalkade, men det gjorde danskeren i vinter på grund af årets citat …

- Normalt plejer Nico at være typen, som er sjov og siger tingene ligeud. Jeg tror, han blev lidt chokeret over, at nogen overgik ham, siger hun.

Se også: Teamchef joker om Kevins kugler

Se også: Årets mest læste: Flabet Kevin hyldet - 'alle andre er så røvkedelige'

Se også: Hülkenberg fortsætter: Håner Magnussen igen

Se også: Formel 1-boss vækker opsigt: Vil have mere ballade

***

Holland: Minder dem om Max

Nico Hülkenberg er født fem kilometer fra den hollandske grænse. I interview forsøger han sig på hollandsk, hvilket naturligvis er populært på de kanter.

- Hollænderne kender Nico, men med den bemærkning lærte folk Kevin at kende. Det var modigt, og minder mange om Max Verstappen, som altid siger, hvad han mener. Også når det ikke er klogt, siger Louis Dekker, som dækker F1 for tv- og radiostationen NOS.

- Her er 15 kørere uden noget på hjertet, så personligt kunne jeg godt lide det.

***

USA: Råt, menneskeligt og sjovt

Anden halvdel af optrinnet skal man på amerikansk tv for at finde, for den forbløffede Nico Hülkenberg gik direkte fra 3+ til NBC og Will Buxton.

- Det var en ting i USA og set som noget sjovt, siger den britiske journalist, som fra i år arbejder for F1.

- Nogle gange bliver Formel 1 i USA set som lidt støvet og gammeldags, men episoden åbnede kørerne for dem og viste deres personlighed. Det var råt, menneskeligt og hvad vil gerne vil se fra vores sportsstjerner, siger Buxton, som kun mener, at kommentaren har gavnet Magnussens image.

- Særligt sidste år kørte han til og nogle gange over grænsen, men det viser hans selvtillid, og jeg tror, det var starten på, at han fandt sig selv, som vi har set i år.

Debriefing fra Hockenheim: Én plads åben hos Haas

Kevin helt privat: Bliv klogere på F1-stjernens andet liv

Det ser du ikke på tv: Kom bag Haas' lukkede døre