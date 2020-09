Kevin tæt på miraklet: - Godt kørt

Efter en fantomstart var Kevin Magnussen tæt på at sikre et sjældent point til Haas, mens Valtteri Bottas snuppede sejren i Rusland efter en teknisk fejl af Lewis Hamilton

Når man ikke har en bil, der er hurtig nok til at konkurrere i top ti, bliver starten et af de områder, man fokuserer på.

Ingen grund til at give op på forhånd.

Filosofien omkring starterne var oppe at vende, da Ekstra Bladet og nogle britiske journalister via en videoforbindelse fra Sochi talte med Kevin Magnussen lørdag aften.

Søndag fulgte danskerne ordene op med handling.

Kører man rundt i en Haas VF-20, er det svært at imponere, men starten på Ruslands Grand Prix var en af dem, der bliver lagt mærke til, selv hvis man kun følger de forreste.

Ni placeringer (!) vandt Magnussen på en fantomstart og et crash i sving to.

Med lidt held var point inden for rækkevidde, men danskeren måtte nøjes med en 12. plads med kollegaen Romain Grosjean som 17’er og næstsidst.

- Godt kørt. Fra 18 til 12. Det var hårdt med dækkene til sidste, sagde Magnussens ingeniør Gary Gannon.

- God indsats, gutter. Vi gjorde, hvad vi kunne, kvitterede danskeren.

Det meste interessante ved Ruslands Grand Prix var starten, som på denne bane altid er tricky, fordi der er meget langt ned til det første reelle sving, hvilket giver gode muligheder for at udnytte slipstrøm til overhalinger.

Søndagens udgave skuffede ikke.

En tiendeplads var på menuen til Haas, men teamet manglede det sidste held. På ren pace er de ganske enkelt ikke hurtige nok. Foto: Ritzau Scanpix

Magnussen var ved at blive klemt i en sandwich mellem Antonio Giovinazzi og teamkammerat Romain Grosjean på det første stykke af langsiden, men holdt på og trak fra dem.

Han vandt yderligere placeringer ved at gå på indersiden, da feltet ramte den første store nedbremsningszone.

Lance Stroll crashede ud, fordi Charles Leclerc påkørte ham, mens Carlos Sainz kørte sin McLaren i væggen, da han skulle forsøge at komme uden om de rigtige kegler efter en afkørsel.

Kevin Magnussen var dermed oppe som nier med sin teamkammerat lige bag sig.

- Jeg glæder mig til at se det og finde ud af, hvad der rent faktisk skete. Det var en af mine bedre første omgange. Det er fedt, at man kan få tidtagningen til falde lidt i betydning på den måde. Det er ikke vores stærkeste disciplin i år, så det er godt, at der kan hentes nogle pladser der, sagde danskeren efterfølgende.

Løbet udviklede sig til den bedste chance for Haas-point siden Ungarn i juli.

Længe var en tiendeplads inden for rækkevidde for den hårdt kæmpende dansker. Det lyder måske ikke af så meget, men det ville være en sejr for det lille team.

Magnussen lukrerede på en yderst hektisk start. Foto: Yuri Kochetkov/Ritzau Scanpix

Carlos Sainz skulle uden om keglerne, da han kørte af i sving to, men ramte væggen på vej tilbage til banen. Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Lance Stroll blev gnubbet af Charles Leclerc under starten og var uden skyld i sit crash. Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Til sidst lykkedes det Alexander Albon at komme gennem feltet og sætte sig på den sidste pointgivende placering. Godt 20 sekunder fra en Red Bull er nu ikke så tosset endda.

På vejen sluttede danskeren lige bag Alfa Romeos Antonio Giovinazzi, men foran Sebastian Vettel og Kimi Räikkönen, hvilket sætter præstationen i relief og understreger Ferrari-holdenes problemer.

Derfor var det også sublimt kørt af Charles Leclerc, som nåede sjettepladsen i sin håbløse røde racer.

- Selv om der ikke er noget at fejre, skal vi være tilfredse med arbejdet, og de fremskridt vi gør operationelt og med opsætningen af bilen, siger Magnussen.

Hele ugen har der været dækket op til, at Lewis Hamilton skulle tangere Michael Schumachers 91. grandprix-sejre.

Rekorden må vente.

Mercedes og Hamilton lavede en sjælden fejl i opvarmningen til løbet, da den seksdobbelte verdensmester foretog en øvestart i et område, hvor løbdirektør Michael Masi forinden havde understreget, at man grundet sikkerhed IKKE måtte gøre det.

Valtteri Bottas vandt for anden gang i denne sæson. Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

Sebastian Vettel: - Trist at se

Ond cirkel

Det kostede ti sekunders straf og reelt løbet, så teamkammerat Valtteri Bottas kunne køre en forholdvis sikker sejr hjem med Red Bulls Max Verstappen mellem Mercedes-duoen.

En rekord blev dog tangeret.

Kimi Räikkönen startede Formel 1-grandprix nummer 322 (!), hvilket er det samme antal som Rubens Barrichello opnåede. Finnen slår den rekord allerede i oktober.

