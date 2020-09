Kevin: - Teamet fortjente point

Kevin Magnussen ærgrede sig over, at den gode start i Rusland ikke udløste en top ti-placering

- Bedste omgang i år

Så tæt på og alligevel så langt fra.

En fantom første omgang iblandet to udgåede biler betød ni vundne placeringer på første omgang til Kevin Magnussen.

Han lå til at stjæle et point eller to og formåede at slå Ferraris Sebastian Vettel, men til sidst var i særdeleshed Red Bulls Alexander Albon for hurtig.

Kevin Magnussen tager fra Rusland som 12’er og kun for anden gang i F1-karrieren uden point.

- På en dag som i dag fortjener teamet point, fordi jeg synes, vi fik det maksimale ud af det, siger han.

Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Jeg føler virkelig, at vi fik det bedste ud af det. Vi havde på ingen måde farten til at være med deroppe. På INGEN måde. Så det var et mirakel, at vi lå i spil til point så længe. Til sidst kunne der sagtens have sket noget, hvis der lige var to, som kørte sammen.

- Jeg synes virkelig, at vi fortjente point, men det gjorde vi selvfølgelig ikke, for vi var ikke hurtige nok. Men jeg synes, vi gjorde det bedste mulige med, hvad vi havde, konstaterer han.

Se også: Protest mod Schumacher: Forskelsbehandling

Se også: Kørerne hader det: Kunstigt og forkert

Starten var højdepunktet og grunden til, at racet blev spændende for Haas.

- Jeg glæder mig til at se det og finde ud af, hvad der rent faktisk skete. Det var en af mine bedre første omgange. Det er fedt, at man kan få tidtagningen til falde lidt i betydning på den måde. Det er ikke vores stærkeste disciplin i år, så det er godt, at der kan hentes nogle pladser der.

- Jeg er nervøs for Magnussen

Truslen mod Kevins F1-fremtid

Debriefing fra Mugello: Kevin er kun nødplanen