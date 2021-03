Kevin tilbage på dansk tv

Nok skal han ikke køre, men tv-seerne skal alligevel nok får Kevin Magnussen at se til F1's sæsonpremiere

Kevin Magnussen var inde omkring Formel 1 fra 2014 og frem, men i år kan han for første gang se tingene ude fra.

Danske tv-seere kan dog stadig få glæde af Magnussens indsigt i den komplekse motorsport, for han skal på skærmen, når sæsonpremiere løber af stablen på søndag.

Den tidligere McLaren-, Renault- og Haas-kører skal i studiet som ekspert hos TV3 Sport, hvor han vil flankere Nicolas Kiesa, som selv også nåede op i den fornemmeste klasse.

- Vi glæder os til at nyde godt af Magnussens erfaring og viden i sporten, skriver TV3 Sport.

For første gang i mange år skal F1-fansene ikke engang jages op før fanden får sko på for at følge med i sæsonstarten.

Første løb er nemlig ikke i Australien, men derimod i Bahrain, hvor løbet køres kl. 17.

Ny nedtur: - Hvad fanden kan man gøre?

Magnussen kommer lige fra en skuffelse i IMSA-serien, hvor han nu slår sine folder, men hans nye løbskalender er langt fra så pakket som Formel 1's tætte program, så derfor har han nu muligheden for at deltage på dansk tv.

Det ser skidt ud for Magnussens tidligere hold - læs mere her

F1-manager: Spar det helt rigtige sted

Skal nå ultimativt krav: En sæson fra Formel 1