Kevin torpederet af Mercedes-stjerne

Kevin Magnussen gav umiddelbart Lewis Hamilton skylden for det sammenstød, som kostede ham chancen for et godt resultat i Spanien

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): En sjetteplads kunne have været inden for rækkevidde for Kevin Magnussen, for der sluttede Valtteri Bottas’ Alfa Romeo som den bedste efter topholdene, men Spaniens Grand Prix var i praksis overstået for Haas’ dansker, før det var begyndt efter kontakt med Mercedes-stjernen Lewis Hamilton på første omgang.

Max Verstappen vandt et mere underholdende race end normalt i Spanien, som bød på masser af pitstop, forskellige strategier kørerfejl og problemer med teknikken under ekstrem maj-hede.

Men desværre også et par teamordre hos Red Bull, der understreger, hvordan Sergio Pérez kun er væbner og andenkører for den forsvarende mester.

Normalt er starterne Kevin Magnussens speciale, men denne søndag, mistede han her chancen for et godt resultat.

Fra sin startposition som nummer otte havde Haas’ dansker sigtet mod at toppe midterfeltet, og intentionen var at få det overstået på første omgang.

Som den eneste kører var Lewis Hamilton startet det langsommere medium-dæk, hvilket gav ham en ulempe, når de 19 andre var på det hurtigere soft.

Kevin Magnussen forsøgte at udnytte det straks, men de to stødte sammen, Haas-raceren røg i gruset, punkterede og måtte halte tilbage til pitten.

- Lewis torpederede mig bare. Han vidste, hvad han gjorde, fnyste Kevin Magnussen over radioen.

Når han lægger hovedet på puden, vil han formentlig selv tænke over, hvorvidt han selv kunne have undgået sammenstødet.

Over 36 grader i luften uden for Barcelona. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dommerne kaldte det hurtigt en racing-hændelse, og Magnussen kunne i hvert fald selv have undgået det. Pladsen var der.

Men denne gang kostede hans aggressive stil muligheden for point og et godt resultat. Han var næsten taget med en omgang, før feltet havde krydset målstregen to gange.

Lewis Hamilton var nede at vende næstsidstepladsen og understregede, hvor meget Mercedes har forbedret sig i Spanien. Han sluttede femmer to pladser bag sin teamkammerat.

Mick Schumacher var oppe at snuse til sjettepladsen for en stund, men mistede mange placeringer i den første pitstoprunde, og kunne ikke konvertere sin to-stop-strategi til point.

Tre stop var en bedre strategi, og tyskeren har stadig sine første Formel 1-point til gode. Han blev 14’er.

En skuffende dag for Haas-teamet ovenpå teamets bedste kvalifikation siden Brasilien i 2019. Magnussen gennemførte, men blev 17’er og næstsidst.

Topholdene var alt andet end fejlfri.

Charles Leclerc forsvarede sin pole-position og stak af fra start, men på kurs mod en sikker sejr stod Ferrari-motoren pludselig af, og han måtte udgå halvvejs.

Teamkammeraten Carlos Sainz tabte terræn ved at miste kontrollen over sin Ferrari gennem sving fire, hvilket endte med en tur i gruset.

Det blev en meget lang eftermiddag for Kevin Magnussen og endnu en misset mulighed. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ikke kønt med endnu en kørerfejl fra spanieren, som på hjemmebane fik den største opbakning på hjemmebanen i årevis.

278.000 fans besøgte Circuit de Barcelona-Catalunya henover grandprixweekenden.

Max Verstappen lavede også en sjælden kørerfejl i det samme sving som Sainz, da han blev fanget af et pludseligt vindstød. Problemer med DRS-vingen holdt hollænderen tilbage og gav ham større problemer med at komme forbi George Russells Mercedes, end han brød sig om.

Mercedes har dog i Spanien taget et meget stort skridt fremad sammenlignet med sæsonens fem første løb og er igen et rigtigt tophold.

