Kevin tvunget i forsvar

IMOLA (Ekstra Bladet): Ikoniske Autodromo Enzo e Dino Ferrari bød på flere højdepunkter fra Kevin Magnussen, så teamchef Günther Steiner havde håbet, at det var blevet til et lidt større udbytte end en niendeplads til to point.

I Italien var VF-22’eren blot som nat og dag i de skiftende forhold.

Lynende hurtig på regndæk, hvilket den 29-årige dansker udnyttede til at køre fjerdehurtigste tid og Haas-teamets bedste tidtagning nogensinde.

Men på tør bane var ikke kun løbets vindere Red Bull samt Ferrari hurtigere. Samme gjaldt Mercedes, McLaren, Alfa Romeo og Alpha Tauri.

I vådt føre kunne Kevin Magnussen angribe, men når det var tørt, måtte han forsvare i stedet. Foto: Jan Sommer

Magnussen startede otter og var oppe at kysse femtepladsen, da Daniel Ricciardo (McLaren) kørte Carlos Sainz (Ferrari) af i det våde føre.

- Jeg fik en god start, og igen havde vi god fart, mens det var vådt. Uheldigvis tørrede det op, og der var vi ikke helt så konkurrencedygtige, sagde en rimelig tilfreds Kevin Magnussen til Ekstra Bladet efterfølgende.

- Det var den slags weekend, hvor jeg hele tiden var i forsvar, for det lykkedes at komme i gode positioner enten via tidtagningen eller den første omgang. Jeg tror ikke, at der var meget mere i den. Med et perfekt pitstop ville det måske kunne have udløst en ottendeplads. Men det blev en nier, og det skal vi være tilfredse med.

Alle startede på intermediates, men gik til medium mellem 16. og 19. omgang. Foto: Jan Sommer

På slicks var Alfa Romeos Valtteri Bottas flyvende på trods af et ekstremt langsomt pitstop. Sebastian Vettels (Aston Martin) ottendeplads var imidlertid inden for rækkevidde.

Med risiko for mere regn og flere våde pletter på banen forsøgte mange at trække skiftet til dæk uden mønster.

- Da vi skiftede til slicks, pittede vi formentlig en omgang for sent. Jeg sagde til teamet, at de ikke måtte reagere FOR hurtigt, hvilket bidrog til den beslutning. Så havde vi et lidt langsomt stop, som kostede en position til Vettel, og så blev jeg overhalet af et par hurtigere biler derefter.

- Men P9, to point og tre point set over hele weekenden. Det skal jeg være tilfreds med, sagde Magnussen.

På intermediates var Kevin Magnussen hurtigere end de fleste i midterfeltet. Foto: Jan Sommer

- Jeg håbede på, at regnen ville fortsætte, fordi vi var lidt mere konkurrencedygtige der, men det kan man jo ikke kontrollere. Ud af fem løb, hvis vi tæller sprintkvalifikationen med, har vi scoret point i de fire. Det er en god stime for teamet og mig!

Undervejs blev han overhalet af både George Russell (Mercedes), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), men også Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

Farten fra de øvrige midterhold får dog ikke Magnussen til at frygte, at Haas allerede er sakket bagud.

- De var ikke meget hurtigere, men lidt hurtigere. DRS-effekten er ufattelig stærk her. Når nogen kommer inden for et sekund, bliver du overhalet. Men der var to-tre-fire tiendedele mellem os. Nogle teams medbragte opgraderinger her; det gjorde vi ikke, så det bliver interessant, når vi også begynder at gøre det, siger han.

Point er point, og Kevin Magnussen var glad for, at han hentede tre henover weekenden. Foto: Jan Sommer

Grandprixet i Melbourne for to uger siden var lige til skraldespanden, fordi det grundlæggende setup var skævt.

I Imola på grund af sprint-kvalifikationen kunne det kun for alvor justeres i første træning, før bilen er under såkaldte parc fermé-regler. Her var der markante fremskridt sammenlignet med Australien, og ingen af de samme problemer.

- Vi havde en bedre weekend, hvad det angår, og vi vil fortsætte med at forbedre det, så vi starter bilen i det rigtige vindue.

Det er især vigtigt på nye baner som Miami, hvor der køres om to uger.

