Kevin under angreb: - De klager altid!

På overfladen var Ruslands Grand Prix ganske udramatisk og halvkedeligt – som det plejer at være. Men når man stikker snuden frem som Kevin Magnussen og altid bevæger så på grænsen, opstår der situationer til diskussion.

Ottendepladsen og fire vigtige point til mesterskaberne kom i hus efter bundsolidt og hårdt forsvar mod begge Force India-kørere.

Angrebene kom både på banen på banen og over radioen, som flere rivaler forsøgte at udnytte Kevin Magnussens bad boy-image. Dommerne så dog kun på én eneste situation i løbet, og den handlede om Sebastian Vettels forsvar mod Lewis Lewis Hamilton.

Alligevel måtte danskeren forsvare sig efterfølgende.

Esteban Ocon var første mand til at forsøge. Ifølge Force India-køreren bevægede hans danske kammerat sig under nedbremsning; synspunktet stod han alene med.

Mere ophidset var Carlos Sainz Jr., da Kevin Magnussen strøg forbi spanierens beskadigede Renault.

- Han skubbede mig af. Jeg har fået en straf for det tidligere. Nøjagtigt samme træk i 2015, sagde han over radioen.

Renault viste sig som et af løbets skuffelser og kunne hverken matche farten fra Leclerc, Haas eller Force India. Foto: AP

Kevin Magnussen slog situationen hen, og det samme gjorde Haas-teamchef Günther Steiner.

- De klager altid. Under løbet og efter løbet. Jeg mener, han var markant hurtigere. Sainz sluttede et par omgange efter, så det var ret tydeligt, at Kevin ikke pressede den. Jeg synes ikke, der var et problem. Jeg lagde ikke engang mærke til det, så jeg er temmelig ligeglad.

For et løb siden blev Romain Grosjean straffet for at blokere de førende, da han blev taget med en omgang. Søndag var det hans danske teamkammerats tur til at lægge øre til Sebastian Vettels yndlings-klagesang: Blå flag, blå flag, blå flag.

- De tre førende biler lå meget tæt. Så det er lidt svært at lade dem alle sammen forbi uden nogen forstyrrelse. Du gør dit bedste, men det er tricky, forklarer Kevin Magnussen.

Trods Vettels brok var der også kun tale om en bagatel. Tyskeren har kun sig selv at takke for, at Lewis Hamilton nu er 50 point foran i VM-stillingen. Han overhalede ellers rivalen med et perfekt timet Ferrari-pitstop for så at miste positionen kort efter på grund af en kørefejl.

Syvendepladsen var målsætningen for Haas og Kevin Magnussen før løbet. Hurtigt stod det klart, at Charles Leclerc løb med den. Saubes stortalent overrumplede både danskeren og Force India med sin fart.

- Super overraskende, at Leclerc var så hurtig. Han overhalede mig og trak nemt fra. At holde Force India bag os var det højeste, vi kunne opnå, siger Magnussen.

Allerede efter to omgange havde Charles Leclerc både overhalet en Force India og Kevin Magnussen. Foto: ALEXANDER NEMENOV/Ritzau Scanpix

Se også: Usikkerhed over Grosjean: Haas-boss talte med alle

For ham blev det et hårdt race nærmest kørt som 52 omganges kvalifikation med en konstant fare lurende bagfra.

- Vi manglede lidt fart, så jeg måtte forsvare mig mod Force India-racerne stort set fra første omgang. Jeg tror, vi fik det maksimale ud af det.

Han indtager nu syvendepladsen i den individuelle stilling a point med Hülkenberg, mens Haas hentede point på Renault i kampen om den indbringende fjerdeplads i konstruktør-VM. Duellen fortsætter allerede næste weekend i Japan.

- Jeg ser ingen grund til, at vi ikke kan fortsætte det her på Suzuka. Jeg ser frem til det og tror, vi kan være gode der. Og så er det en fantastisk racerbane.

Se også: Kevin tilbage i pointene: Afviste de hårdeste rivaler

Derfor er Kevin-nyhed så stor: - Danmark kan være stolte

Teamchefen var overordnet godt tilfreds.

- Solidt resultat. Når de tre bedste teams scorer point, er det bedste, vi kan opnå syvendepladsen, og Leclerc var hurtigere i dag. Vi slog Renault, det var godt. Vi skal bare fortsætte det her, siger Steiner.

Kevin Magnussen er vant til at høre på anklager om aggressiv kørsel - få den fulde forklaring her.

Se også: F1-stjerne tordner i modangreb: - Han burde koncentrere sig om sig selv

Lykkelig Kevin talte over sig: Tæt på ønskeaftale

Kiesas analyse af Magnussens grandprix: Force India havde bare ikke noget at udfordre med

Spillet om Kevins nye kontrakt: Forløbet, detaljerne og lønnen

Grosjean helt privat: Familiefar, gourmand og dus med dansk milliardær

Ferraris nye stjerne: Vettels værste mareridt