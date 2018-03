Kevin var utilfreds: Nu lytter teamet til danskeren

Kevin Magnussen kommer ikke til at afgive sin Haas-racer under træning som i fjor, erfarer Ekstra Bladet

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Seks gange i sidste halvsæson måtte Kevin Magnussen overlade sin Haas-racer til Ferrari-reserven Antonio Giovinazzi til fredagens tidlige træning.

Første gang gik det helt galt, da italieneren smadrede den på Hungaroring i Ungarn.

Noget lignende kommer kommer ikke til at ske i år. Haas-ledelsen har besluttet at stoppe biludlejningen.

- Der er ingen planer om det på nuværende tidspunkt. Måske en enkelt event senere på sæsonen, men intet som sidste år er planlagt, bekræfter Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Teamchefen indrømmede allerede i Abu Dhabi, at aftalen med Giovinazzi og Ferrari næppe hjalp Haas-teamet sidste år. Den kom i stand grundet det tætte samarbejde med italienerne og for at give et talent F1-erfaring.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Kevin Magnussen internt på teamet klart udtrykt, at han ikke brød sig om den ordning.

Romain Grosjean har i sin kontrakt stående, at han ikke skal afgive sin bil, så eventuelle fredagskørere kan kun placeres et sted. For at være venlig overlod Grosjean bilen til Giovinazzi en enkelt gang.

Beslutningen er også truffet ud fra ræsonnement om, at Haas skal give sig selv de bedste muligheder for at avancere i konstruktør-VM. Og det sker ved at give racerkørerne de bedste betingelser.

Ikke mere af det her i 2018. Foto: imago/Crash Media Group/All Over Press

Ferrari lægger heller ikke samme pres efter deres aftale med Sauber, hvor deres talenter nu kan placeres.

Hvis Kevin Magnussen skal afgive sædet til en enkelt træning, kunne man forestille sig, at det blev til udviklingskøreren Santino Ferrucci på hjemmebanen i Texas. Hvis amerikaneren præsterer i F2. Men ellers er sædet ikke til salg.