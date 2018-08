Kevin vurderer Københavns chancer: - Ser bedre ud end folk tror

Kevin Magnussen peger på, at chancerne for Formel 1-grandprix i København er større, end folk tror

Siden 2014 har tidligere forskningsminister Helge Sander arbejdet på at få Formel 1-cirkusset til København, hvor der har været talt om 2020, som det mulige år for første grandprix.

I maj var Sander på studietur til Aserbajdsjans hovedstad Baku for at lære af deres erfaringer, og siden har der været lidt tavst omkring projektet.

Feltets nuværende danske kører, Kevin Magnussen, er optimistisk omkring chancerne for at dansk grandprix.

- Det ser bedre ud, end folk tror, siger Magnussen til Formule 1-Magazine.

Kevin Magnussen tror på dansk grandprix. Foto: Ritzau/Scanpix - Andrej Isakovic

Kevin Magnussen i aktion. Foto: Ritzau Scanpix / Laszlo Balogh

- Ingen forventede, at det ville komme så langt her, men chancerne er nok omkring 50 procent lige nu. Det er måske et finansielt spørgsmål

- Hvis regeringen investerer i sagen, så får de pengene tilbage med salget af billetter, siger Magnussen.

Der har været snak om, at Danmarks ry som et miljørigtigt land er et problem i forhold til, om man skal satse på et Formel 1-grandprix, men det ser Magnussen ikke som et problem.

- Den hybride teknologi, vi bruger, ligner meget den på fremtidens personbiler til vejene, siger Magnussen.

Formel 1 har for længst sagt god for et løb i Danmark; forudsat at det køres i København, og ruten går forbi flere af hovedstadens vartegn. Et dansk grandprix vil blive afviklet sidst i juli eller først i august.

Budgettet vil være på 400 millioner kroner, men Københavns Kommune har dog flere krav til grandprixet, som du kan læse mere om her.

