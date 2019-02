Kevins 2019-racer afsløret: Det sorte lyn

LONDON (Ekstra Bladet): Sort, guld og hvid bliver farverne på Haas’ VF19’er, som Kevin Magnussen og Romain Grosjean benytter til årets 21 grandprixer.

Inspireret af den nye titelsponsors farver - Rich Energy - men med en understregning af, at det stadig er Gene Haas’ hold og projekt.

Energidrikken har købt sig til det nye navn Rich Energy Haas F1 Team. Gene Haas’ efternavn dominer stadig på siden, så der er ingen tvivl, hvem der har sidste ord.

Man kan heller ikke sige, at den for alvor ligner de legendariske Lotus fra 1970’erne. Dertil er der for meget hvidt.

Bilens farver blev præsenteret for pressen torsdag klokken 12 dansk tid på Royal Automobile Club i London.

- Det er den tid på sæsonen, hvor du håber at have dit design rigtigt, så du kan være konkurrencedygtig fra starten, udtaler Gene Haas.

- Den nye bil har et markant udseende; ikke kun hvad farverne angår, men også med de nye regler, der er i spil. Forhåbentlig vil de nye designregler til 2019 forbedre racerløbet på banen og endnu vigtigere give os en mulighed for at gøre mere væsen af os til hvert grand prix, siger han.

Med den nye hovedsponsor bliver det nemmere for Gene Haas at få budgettet på 800-900 millioner kroner til at hænge sammen. Selv om teamet også har mindre sponsorer som eksempelvis danske Jack&Jones, er det værktøjsmagerens marketingbudget, der betaler gildet.

- Det vigtige er, at vi fortsætter med at udvikle os som et team, og det gælder også i denne sæson. Vores partnerskab med Rich Energy er endnu et positivt eksempel på, at vi bevæger os fremad som organisation. Vi er glade for at have deres farver på VF19’eren, siger teamchef Günther Steiner.

- Mens 2018 gav os vores hidtil bedste sæson, viste året - nogle gange på den hårde måde - at vi stadig har områder, hvor vi kan forbedre os som team. Vores arbejde med performance til VF19’eren startede tidligt. Vores næste skridt er at tage til Spanien (vintertest) og bruge vores tid der klogt som forberedelse til Australien, siger Steiner.

Disse billeder er computergenerede og viser derfor langt fra alle detaljer på den rigtige bil. På dette tidlige tidspunkt holder alle teams kortene tæt ind på kroppen og især i en sæson, hvor der er markante ændringer af det aerodynamiske reglement - ikke mindst hvad angår den vigtige frontvinge.

Den ægte VF19’er får offentligheden først at se mandag 18. februar klokken 8.00; en time før vintertesten indledes på Circuit de Barcelona-Catalunya.

De største ændringer til 2019-sæsonen Simplere og bredere frontvinger. På undersiden må der maksimalt være to 'finner' på hver side - i år var der typisk fem. Enderne på vingen standardiseres, så de ikke leder luftstrømme uden om hjulene. Alt sammen for at skabe mere downforce forrest og gøre det nemmere at følge andre biler. Luftindtaget til bremse-kølingen simplificeres, fordi de er blevet brugt til at skabe aerodynamisk greb. Samtidigt bliver de såkaldte 'blown axels' forbudt, hvor man har ledt luft gennem hjulmøtrikken. Ikke for at køle, men på grund af aerodynamisk vinding. Ferrari, Red Bull, Haas, McLaren og Force India benyttede den løsning i 2018. Større og højere bagvinger - så luftstrømmen ledes opad. Den øgede højde skaber et 'hul' i luften, som giver ekstra muligheder for at udnytte slipstrømmen til overhaling. Mere DRS. Den kører-kontrollerede bagvinge, som er en kontroversiel størrelse, fordi den giver kunstige overhalinger åbnes yderligere. Hvilket øger effekten med 25 procent. Må bruges i DRS-zoner, og når en kører er inden for et sekund af en foranliggende bil. Brændstofsmængde øges fra 105 kg til 110 kg. Minimumsvægten stiger tre kg til 743 kg. Læg dertil en fuld tank, og racerne er historisk tunge. Færre og simplere dæk: Glem alt om hypersoft og superhard. Fra 2019 nominerer Pirelli et soft-, medium- og hard-dæk til hvert grandprix. Som dækker over fem forskellige typer gummi. For at holde alle forvirrede bliver disse dæk blive ledsaget af et tal, så entusiaster ved, hvad soft, medium og hard svarer til den pågældende weekend. Det nuværende softdæk bliver det samme, mens de andre typer ændres. Supersoft og superhard droppes.

