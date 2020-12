Kevins antiklimaks: To spørgsmål ubesvaret

Kommentar: Kevin Magnussen siger farvel til Formel 1, uden at vi nogensinde får svar på de to mest væsentlige spørgsmål om Roskildes hurtigste søn

SOM KEVIN MAGNUSSEN forlader Formel 1-paddocken for sidste gang, kan følelsen af antiklimaks ikke undslippe en. Spørgsmålene vil nage noget tid endnu: Hvad kunne det have blevet til i en bedre bil, og hvor langt rakte talentet egentlig?

De sidste to sæsoner gav ingen endegyldige svar, som Haas i 2019 først byggede en håbløs racerbil, og i år har døjet med Ferrari-hestekræfter, der var mere bovlam krikke end stejlende hingst.

NÅR HAN VAR BEDST, var der løfter om så meget mere. Tænk på ottendepladsen i Mexico i 2017 foran Lewis Hamilton og Fernando Alonso i en bil, der var langsomst under kvalifikation. Eller sidste års tidtagning i Monaco, hvor Magnussen var halvanden tiendedel fra at nå anden startrække på den måske teknisk sværeste bane; i en Haas!

Hvis bilen bare havde været som i 2018, ville danskeren i denne sæson - uden tvivl - have bejlet til podier.

Debuten gav forhåbning om så meget mere. Foto: Jan Sommer

NÅR HAN VAR VÆRST, resulterede det i formdyk sent på sæsonen eller kørsel, hvor badboy-rygtet blev presset til det yderste. Et omdømme, som nogle gange var berettiget, ofte ikke var, men som også kunne have været udnyttet mere.

Formel 1 har brug for personligheder, og det er bedre at skille vandene end gå i et med tapetet.

CHRISTIAN LUNDGAARD og andre håbefulde danske F1-spirer skal stå meget tidligt op, før de overgår Kevin Magnussens 120 grandprixer, 158 VM-point og ene podie. Det er en monumental præstation for en dansker henover syv sæsoner at have etableret sig i motorsportens fineste klasse.

Det var ikke lykkes for andre danskere i Formel 1’s første 70 år, og det er ingen garantier for, at de sker i de næste 70.

Påstår man, at Magnussen var et flop i Formel 1, forstår man ganske enkelt ikke sporten.

Kongekram fra Kronprins Frederik efter syvendepladsen i Barcelona i 2019. Foto: Jan Sommer

PÅ ET OMRÅDE har Kevin Magnussen fejlet. Han stolede for meget på, at talent alene ville bære ham igennem. At han kunne nøjes med at være racerkører og intet andet.

Han gjorde ikke sig selv nogen tjenester ved sin tydelige modvilje mod sponsorarbejde, ligesom han i praksis ignorerede eksistensen af sociale medier.

Problemet er bare, at typer som Charles Leclerc og Daniel Ricciardo og mange flere både har sponsortække, deler ud af sig selv OG har talent.

Formel 1 er også showbusiness og en popularitetskonkurrence.

EKSTRA BLADET HAR fulgt i hælene på Kevin Magnussen, siden han vandt Formel Renault 3.5 i 2013. Og vil fortsat interesse sig for Danmarks største motorsportsnavns videre karriere.

Men fokus retter sig også allerede fra næste år mod en potentiel arvtager i Formel 1, hvor Christian Lundgaard ligger i pole-position til at blive næste dansker i den fineste klasse.

For Magnussen slutter eventyret med et antiklimaks og en nær fremtid i amerikanske sportsvogne, men ikke desto mindre tak for rejsen. Det har været en fornøjelse.

Med en kølig pilsner lånt fra Mercedes' køkkenpersonale gør Kevin Magnussen status på 2018-sæsonens sidste løb flankeret af Ekstra Bladet og Jyllands-Postens udsendte. Foto: Jan Sommer

