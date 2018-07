Kevins bedste Haas-kval: Starter femmer på Hockenheim

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Regn truede med at blande sig i kvalifikationen til Tysklands Grand Prix efter en våd formiddag, men den holdt sig væk, da den alvorlige del af weekenden gik i gang.

Det udnyttede Kevin Magnussen til at kvalificere sig længere fremme på gridden end på noget tidspunkt i denne eller sidste sæson.

1.12,200 minutter rundt på Hockenheim rakte til femtebedste tid; under et sekund fra hjemmebanefavoritten Sebastian Vettels pole-position og under 0,4 sekunder fra Max Verstappen på fjerdepladsen.

- Bilen var god, min ven. Bilen var fantastisk, sagde Magnussen over radioen til sin ingeniør.

Tekniske problemer hos to af de store drenge gjorde femtepladsen mulig, men værd at bemærke var også, at danskeren igen stemplede ind, da det gjaldt. Han var hurtigere end sin teamkammerat i Q2 og igen hurtigere på det sidste sæt dæk i Q3.

Med nød og næppe - hårdt presset af Nico Hülkenberg - sikrede Romain Grosjean sjettepladsen bag sin teamkammerat.

Franskmanden begik fejl på sit sidste forsøg og formåede ikke at forbedre sig på sit sidste sæt dæk. Heldigvis for Haas rakte den første tid i Q3 til at slå Renault.

Kevin Magnussen efterfulgt af Kimi Räikkönen. Finnen starter dog treer med sin landsmand Valtteri Bottas foran sig. Foto: AP

Haas-racererne kæmpede lidt under træning med farten sammenlignet med især Renault, når tanken var helt fuld, men håbet er ikke desto mindre to biler i pointene - helst lige efter topholdene.

Hjælpen til midterholdene kom fra Daniel Ricciardo, som tog en motorstraf i Tyskland og derfor starter allerbagerst i sin Red Bull.

Og så blev kvalifikationen på Mercedes’ hjemmebane en kæmpe skuffelse for Lewis Hamilton. Briten kunne ikke kvittere for sin nye lønforhøjelse med en pole-position. Tværtimod udspillede der sig groteske scener, da det hydrauliske tryk røg i Mercedes-raceren i slutningen af Q1, og Hamilton forsøgte at skubbe sin bil.

Han starter 14’er og skal ligesom Ricciardo forsøge at kæmpe sig op gennem feltet.

- Det bliver ikke lige så let som på Silverstone, konstaterede Hamilton efter skuffelsen.

Værd at bemærke var også, at Sergej Sirotkin i en Williams med ny frontvinge kvalificerede sig 12’er, mens Lance Stroll kun præsterede 19. bedste tid.

Hos McLaren var der endnu et stort nederlag til Stoffel Vandoorne, som starter sidst, mens Fernando Alonso lige missede top ti.

