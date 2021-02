Kevins bøddel dummer sig igen

Nikita Mazepin har kørt over for rødt i England og er dermed endnu gang havnet i overskrifterne af de forkerte årsager

Kevin Magnussens afløser på Haas er vant til at drøne derudaf på racerbanerne, og det er åbenbart ikke en vane, han lader blive på jobbet.

Retten i Oxfordshire har nemlig dømt Nikita Mazepin skyldig i at køre over for rødt.

Den 21-årige russer skal betale små 2500 kroner samt sagens omkostninger, og så slipper den talentfulde racerkører heller ikke uden et par klip i kortet.

Ulovligheden skete tilbage i juni 2020 vest for London i byen Bracknell.

Foto: James May

Mazepin overtog Magnussens plads på Haas-holdet tilbage i december efter flere gode præstationer i Formel 2.

Skandalerne har dog stået i kø siden da, og allerede en uges penge efter blækket på kontrakten med Haas blev tørt, gjorde Mazepin sig negativt bemærket ved at dele en video, hvor han gramser på en kvindes bryst.

Nikita Mazepin kan få sin debut som Formel 1-kører i slutningen af marts i Bahrain.

