Kevins bøn: Byg en ny bil

Kevin Magnussen beder Haas om at samle en ny bil til ham af nye dele, for det er hans eneste forklaring på årets ringeste weekend

Vibrationerne på Kevin Magnussens racer i slutningen af søndagens grandprix var så store, at Haas-teamet af sikkerhedsmæssige årsager besluttede at trække ham ud.

Pinslerne var dermed overstået en håndfuld omgange før ternet flag.

Hverken under træning, tidtagning eller løb havde danskeren samme følelse som på nøjagtig samme bane for en uge siden.

Kontrasten til kollegaen Romain Grosjean, der lørdag kørte en af sine allerbedste kvalifikationer som Haas-kører, var usædvanlig, hvorfor den 27-årige dansker håber, at teamet vil samle en ny racer til ham før Spaniens Grand Prix om en uge.

Opdateringer er der ingen af, men bare en bil med andre dele, end der blev brugt til det andet løb på Silverstone, er ønsket.

- Det var godt nok en hård omgang. Vi var bare HELT håbløse. Vi ved, at bilen ikke er så dårlig, så der er et eller andet galt med den, vi har stillet med i denne weekend.

- Banen er den samme som i sidste uge, og to af dæktyperne er de samme. Der var bilen meget bedre, så et eller andet er, som det ikke skal være, som vi ikke kan måle eller se, siger Kevin Magnussen.

- Vi havde det crash sidste søndag. Og de dele, vi brugte denne uge, er gamle og stammer fra vintertesten. Jeg ved ikke, hvad det ellers kan være. For jeg ved, at bilen er bedre end det her. Denne her uge virkede den bare ikke.

- I den anden side af garagen med Romain har det været fint, og han har leveret som normalt. Det var bare min side. Vi undersøger og bygger forhåbentlig en ny bil til Spanien, siger Magnussen.

- Der er så mange sensorer på bilen, der kan se, hvis det er noget med hjulophæng eller noget mekanisk. De aerodynamiske ting kan man ikke måle. Så hvis der er et gulv, der har været flækket og er blevet repareret, ville det ikke være en ny ting, at det ikke præsterer, som det skulle. Men jeg har ikke oplevet det så slemt, som det her før. Det kan næsten ikke være andet.

På ingen af weekendens dæktyper kunne danskeren få samme fornemmelse i bilen som for en uge siden på samme bane. Foto: Glen Dunbar/LAT/Haas F1 Team

Se også: Drama for Lundgaard: Dækket eksploderede

Se også: Føler sig snydt: Mercedes-boss truer F1

På første omgang var danskeren ellers flyvende, avancerede fire pladser og rykkede dermed forbi sin teamkammerat. Der gik dog ikke længe, før farten forduftede.

- Starterne er virkelig min chance for tiden, fordi vi laver så dårlige tidtagninger. Jeg ved, at jeg kan hænge på under normale omstændigheder, hvis jeg kommer op i feltet. Jeg glæder mig bare til, at vi har en bil, der kan igen, siger Magnussen.

Bønnen bliver hørt fra teamchef Günther Steiner.

Eller sådan da.

- Vi kan godt genopbygge bilen, men det handler også om at finde ud af, hvad der skete. For ellers bygger man den igen og igen og ender i samme situation, siger Steiner til Ekstra Bladet.

- Vi skal forstå, hvad der skete fra sidste weekend til denne. Ingen af os ved det. Vi gør det bedst mulige henover de næste dage, før vi flyver til Spanien. Ellers må vi se på det, når bilen kommer tilbage til værkstedet.

Jason Watt var ikke imponeret over Romain Grosjeans kørsel for en uge siden. LÆS HER HVORFOR (+)

Debriefing fra Steiermark: - Christian når Formel 1

Debriefing fra Ungarn: Kørerkabale hos Haas

Debriefing fra Silverstone: Sundt tegn hos Haas

Se Watts karakterer fra dagens grandprix her... Watt svinger kniven: - Gør helt ondt