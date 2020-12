Kevins bøn: Pils eller point

Fra sidste startrække venter der en umulig mission for Kevin Magnussen i det sidste løb for Haas

ABU DHABI (Ekstra Bladet): Drømmen ville være at slutte karrieren med en top ti-placering i sæsonfinalen, men mindre kan gøre det for Kevin Magnussen søndag på Yas Marina Circuit.

- Hvis vi ikke kan få point, tror jeg, at den bedste måde at slutte på vil være med et par øl i paddocken efter løbet sammen med teamet, siger danskeren til Ekstra Bladet.

At dømme ud fra pressechefens reaktion på den udmelding burde det sidste være muligt.

Løbet bliver en umulig mission for Magnussen, som starter sidst grundet en motorstraf.

Yas Marina Circuit er notorisk for at være svær at overhale på.

Pole-position har vundet de seneste fem udgaver, og typisk ser man kun et-stoppere. Vejen ud af pitten er meget lang og derfor koster et stop ekstraordinært meget tid.

Sidste kamp mod uret i Haas-raceren var alt andet end mindeværdig.

- Jeg ville gerne have gjort et bedste stykke arbejde, end det var tilfældet. Men det er altid fedt at køre de her biler sat up til kval med lidt brændstof og nye dæk, siger han.

- Mit sidste forsøg var første gang hele weekenden, at jeg fik en slipstrøm. Så jeg blev lidt overrasket og missede mine bremsepunkter i et par sving. Jeg ødelagde bare fuldstændigt omgangen. Det var stadig den hurtigste, så den slipstrøm var betød meget.

'For fanden, det gør mig super glad'

Magnussens Le Mans-drøm: - Bliver tricky

- Vi vidste, at kvalifikationen var nyttesløs, da jeg starter sidste uanset hvad. Det handlede bare om at have det lidt sjovt for sidste gang i en Formel 1-bil.

Kevin Magnussen betragter selv sæsonfinalen som sit farvel til Formel 1, om end han naturligvis ikke på forhånd siger nej, hvis nogen drastisk skulle ske i fremtiden.

- En ny bog åbner helt sikkert, men jeg ved ikke, om kapitlet er lukket. Man ved aldrig, hvad der sker, men jeg ser fremad - ikke bagud - og prøver at bygge en karriere uden for Formel 1. Jeg har masser af erfaring, men man skal aldrig sige aldrig, siger han.

