Kevins boss med vildt løfte: Gør det kun et løb

Nogen vil sige, at det er et let løfte, men Haas-teamchefen tøvede alligevel i svaret.

I en udgave af 'Ask Guenther' fortæller Steiner, at han er klar til at gå langt i en eventuel fejring af Kevín Magnussen.

Han blev nemlig spurgt, om han ville farve sit hår i de danske farver, hvis den danske Haas-kører skulle score et podie.

- Du udfordrer mig nu, for hvis jeg siger ja, skal jeg gøre det, siger han og tøver så.

- Ja, jeg gør det. Kun et løb.

Magnussens bedste placering som Haas-kører er en femteplads, så der skal noget til, før den makeover kan finde sted.

Men spasmageren Günther Steiner har en frisk tilgang til spørgsmål som disse, og hans karakter har fået masser af opmærksomhed efter Netflix-serien 'Drive to Survive' kom ud.

Her er italieneren blevet et stort hit.

Han har ikke selv set serien, fordi han ikke vil påvirkes af fremstillingen - så kunne det være, at han ubevidst ville ændre noget.

Flere og flere genkender ham dog på gader og stræder, så han kan klart mærke den øgede opmærksomhed.

Lige nu er hans største bekymring dog de dårlige resultater, så der er nok at arbejde på i løbet af sommerpausen. Næste løb er på Spa-banen i Belgien 1. september.

