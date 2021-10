Kevins bredside mod eks-manager: Derfor gik det galt

Uden Anders Holch Poulsen og Dorte Riis Madsen havde Kevin Magnussen aldrig nået Formel 1. Bestseller-milliardæren er stadig racerkørerens forretningspartner, men hans tidligere manager har han ikke været på talefod med siden 2015.

I sin nye bog ‘Alt eller intet - mine år i Formel 1’ kommenterer han for første gang bruddet med kvinden, som i en årrække var den vigtigste person både i hans liv og karriere.

Striden endte i landsretten med, at racerkøreren slap for at betale 20 procent af sine bruttoindtægter.

‘Sagen har nu været for retten to gange, uden at Dorte har fået, hvad hun ville have. Det ærgrer mig, at det er kommet så langt ud, at vi i dag slet ikke er på talefod’, skriver han i bogen.

Hun føler sig snydt for sin del af racerforretningen Kevin Magnussen, mens han nu uddyber, hvorfor han ville af med hende.

I den endelig dom fra landsretten fik Dorte Riis Madsen tildelt 20 procent af Kevin Magnussen og Anders Holch Povlsen fælles selskab, som dog ikke er noget værd. Det indeholder kun gæld. Hun skulle til gengæld betale sagens omkostninger. Foto: Jan Sommer

Ros kommer der også. ‘God til at omgåes de rigtige mennesker’ og på ‘nogle områder godt at have Dorte som en skygge efter mig’.

‘100 procent et af de mest dedikerede mennesker, jeg har mødt. Derfor var hun også ret ofte utilfreds med mig. Hun havde enormt store forventninger til, hvordan jeg skulle fungere og præstere. Jeg ville aldrig nogensinde kunne have levet op til det, hun ønskede af mig. Slet ikke uden for banen’, skriver han.

Forholdet gik skævt, fordi Kevin Magnussen følte, hun blandede sig for meget i hans privatliv og ikke passede sit job, da det gjaldt. Fyresedlen i december 2014 blev dråben.

‘Mest af alt var jeg utilfreds med, at hun ikke havde set det komme. Jeg måtte selv tale med en masse teams’, skriver han om perioden i 2015, hvor Formel E eksempelvis var på tale.

‘Det forventede jeg af hendes rolle som min manager, men jeg følte ikke, at der var nogen hjælp at hente hos hende’.

Dorte Riis Madsen blev manager for Kevin Magnussen i 2008. Foto: Jan Sommer

‘Jeg synes heller ikke, at hun havde varetaget mine interesser godt nok internt hos McLaren. I min verden skulle til en hver tid være på min side i forhold til McLaren. I stedet havde jeg en følelse af, at hun følte sig som allieret med McLaren.’

‘Hvis jeg for eksempel havde en periode, hvor det haltede med den fysiske træning, så kunne Dorte finde på at sige det til den sportslige ledelse hos McLaren. Jeg tror, at hun gjorde det for at få dem til at sige til mig, at jeg skulle tage mig sammen, men jeg oplevede det, som om hun talte mig ned over for dem’, skriver han.

Han mener, at hun skulle have sagt det direkte til ham. Allerede før Formel 1 havde de haft en konflikt om Kevin Magnussens kæreste, som manageren i racerkørerens version ikke ville have, at han så.

Men da han i 2015 fik lavet nogle tatoveringer gik hun ‘i baglås’.

’Til sidst kontaktede hun McLaren og spurgte, om de ikke også syntes, at det var forkert af mig, at jeg havde fået lavet tatoveringer. De var fuldkommen ligeglade. Ron Dennis havde sikkert en privat holdning til tatoveringer, men det var ikke noget, de tillagde betydning i forhold til deres ansatte’, skriver Magnussen.

Dorte Riis Madsen skaffede Anders Holch Povlsen som investor i Kevin Magnussens karriere. Han betalte for juniorårene og for afgørende sponsorater hos McLaren og Renault. Foto: Jan Sommer

Teamets øvrige kørere var også tatoveret. Jenson Button har flere på både ryg og skulder, mens Fernando Alonsos ryg er dækket af en samurai-tatovering, som strækker sig til hårgrænsen.

Konflikten om tatoveringer blev også brugt i retssagen som eksempel på, hvordan racerkøreren følte sig modarbejdet af sin manager.

Siden 2015 har Kevin Magnussen ikke benyttet en officiel manager, mens Dorte Riis Madsen arbejder for at bringe endnu en dansker til Formel 1, Frederik Vesti, som stiler mod Formel 2 til næste sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Udtalelse fra Dorte Riis Madsen:

Ekstra Bladet har foreholdt passager i bogen for eks-manager Dorte Riis Madsen. Hun ønskede, aftalen blev et skriftligt svar, som bringes i uredigeret form:

For mig var det engang den største glæde at arbejde for Kevin. Det var det, fordi jeg holdt af en fyr, der ikke blot var et usædvanligt talent, men usædvanlig kvik, udfordrende, og som besad nogle herlige personlige egenskaber. Det var det, fordi det var mit livs opgave, og fordi jeg aldrig tvivlede på, vi ville nå det vanvittige mål, som ingen udover os selv troede på.

Jeg lovede at få Kevin til Formel 1. Det lykkedes efter økonomiske udfordringer og satsninger undervejs og en mangeårig og langsigtet strategisk indsats med pres og krav fra såvel teams som interessenter.

Der var ét - og kun ét fokus - og det mål blev indfriet med kontrakten hos McLaren. Kevin og jeg kom til at se forskelligt på, hvad det her krævede. Kevin havde næppe forestillet sig, hvad der forventedes af ham, ej heller at man ikke altid kan gøre ting, som etablerede stjerner kan, når man er på vej op.

For ham var det en ‘naiv drøm’, som han vist selv kalder det. Autoriteter, konsekvens, det at forpligte sig på en opgave, fravalg og afsavn kan være svære ting at have med at gøre, særligt når man er ung og ens følelsesmæssige kompas indimellem er skrøbeligt.

Men når man vil være verdens bedste i verdens mest konservative og nok allersværeste sport at opnå succes i, så er det en nødvendighed at acceptere nogle givne præmisser for at eliminere fejl og risici og dermed tage et ansvar på sig. Det var præmisser, som ikke kun jeg besluttede, skulle være gældende.

Kevin blev ved med kun at ville én eneste ting - McLaren. Det blev min præmis i arbejdet med Kevin. En ‘bunden opgave’ sagt med et kæmpe smil og med respekt for Kevins stålsathed og viljestyrke og en blind tro på, at intet kunne gå galt. Men derfor var det også et kæmpe chok for ham at blive fyret - helt uden varsel.

Til løb i 2013, hvor Kevin Magnussen vandt Formel Renault 3.5 og banede vejen til Formel 1. Dorte Riis Madsen største bedrift i arbejdet for Kevin Magnussen var at sikre Anders Holch Povlsen som investor. Foto: Jan Sommer

Han blev ved med at tale om, at han ville ønske, han kunne køre sæsonens sidste løb om på trods af et politisk spil, vi ingen indflydelse havde på. En hård opvågning og læring for så ung en fyr, at der gives én chance og kun én. Det tror man ikke på, når man er ung og ukuelig og vil erobre hele verden - og har evnerne til det.

Det er Kevins privilegium at skrive sin version af en sandhed i sin bog. Min version vil sikkert på flere områder være en anden. Jeg har ikke læst bogen.

Jeg glæder mig over, at Kevin har holdt det løfte, jeg gav bogens ghostwriter - Ulrik Jönsson - længe inden vi nåede Formel 1, nemlig at han måtte få lov til at skrive Kevins allerførste bog om Formel 1.

Derudover har jeg ikke flere kommentarer til Kevin Magnussens selvbiografi. Jeg har al min opmærksomhed rettet mod fremtiden.

Dorte Riis Madsen

