Kevins chef raser: 'De protesterer, fordi de ikke kan slå os'

Når man ikke kan slå sine konkurrenter på banen, kan man altid lægge sag an.

Sådan lyder det fra Haas' teamchef, Günther Steiner, der i en pressemeddelelse kommenterer på, at F1-konkurrenterne fra Renault nedlagte protest over Romain Grosjeans gulv i Haas-raceren efter F1-løbet i Italien.

- Hvis vores rivaler ikke kan vinde over os på banen, så kan de jo altid forsøge i retssalen. Det er i hvert fald det, som de prøver på nu, ser det ud til. Det kræver hårdt arbejde at blive misundt, men vi vil hellere arbejde endnu hårdere og kæmpe videre, siger Günther Steiner og hentyder til Renault skæver misundeligt til Haas-teamet, der har præsteret over forventning i år.

- Jeg havde ikke forventet den reaktion fra dem, (Renault, red.), men nogle gange reagerer folk sådan. Man gør alt for at vinde i ræs, men er det den rigtige måde at gøre det på? Det vil jeg lade andre om at vurdere, siger Steiner.

Sagen kort: I slutningen af juli præciserede det internationale motorsportsforbund, FIA, udformningen af den forreste del af bilernes gulv, da holdene havde forskellige opfattelser. Haas lå uden for reglerne i det nye direktiv og var i dialog med FIA om en løsning, men kunne på grund af den tvungne sommerpause og produktionstid fra underleverandørerne ikke have den klar før Singapore i midten af september. Renault nedlagde efter Grand Prixet på Monza protest mod udformningen af den forreste del af det nye gulv i Romain Grosjeans Haas-racer. Sent søndag aften gav F1-stewards franskmændene ret, og Romain Grosjean blev diskvalificeret. Dermed gik de otte point og den foreløbige fjerdeplads også fløjten. Haas har appelleret dommen.

Renaults protest endte i første ombæring med en diskvalificering af Magnussens holdkammerat, Romain Grosjean, i det italienske Grand Prix.

Dermed gik Haas glip af de otte point, franskmanden ellers indtjente for sin sjetteplads, hvilket betød, at teamet mistede fjerdepladsen i konstruktørernes VM-stilling - til netop Renault.

Haas har dog meldt ud, at man har appelleret FIA's beslutning om at fratage teamet og Romain Grosjean resultatet på Monza.

Dermed skal sagen igennem en appelhøring i Paris i de kommende uger, men Günther Steiner mener sagtens, man kan fokusere på det kommende Grand Prix i Singapore med sagen kørende samtidig.

- Det kommer ikke til at distrahere mig eller teamet. Når der er Grand Prix, er der intet, der kan forstyrre os. Så handler det om resultater.

F1-feltet er i Singapore den kommende weekend.

