Kevins fantomstart var forgæves: - Hvad fanden skete der?

For en stund havde Kevin Magnussen kurs mod et mindre mirakel i Japan, før et skidt pitstop kostede dyrt i en svær weekend for Haas - Ferrari dummede sig og forærede sejren til Valtteri Bottas

Et crash i begyndelsen af den udskudte tidtagning betød, at Kevin Magnussen havde ødelagt sit grandprix i Japan for sig selv, før det overhovedet var gået i gang.

For en stund lignede det imidlertid, at den danske Formel 1-kører med en af årets bedste starter alligevel skulle snuse til point. Seks placeringer havde han vundet, da chancen for et mirakel gled ud af hænderne på ham grundet et langsomt pitstop.

Ferrari-kørerne forærede sejren til Valtteri Bottas og konstruktør-mesterskabet til Mercedes, mens Romain Grosjean vil ærgre sig over sit grandprix.

Franskmanden startede ellers som tier efter at have nået Q3 i tidtagningen for andet løb i træk. Suzuka-banen er en af hans favoritter, hvor nogle af karrierens højdepunkter er leveret. Men starter er efterhånden ved at udvikle sig til lidt af en akilleshæl for Grosjean, som igen nærmest stod stille. Efter en enkelt omgang var han faldet tilbage til 14. pladsen.

Kevin Magnussen overhalede ikke alene sin teamkammerat på allerførste omgang trods startpositionen som nummer 19 (Robert Kubicas crashede også under kvalifikation og startede fra pitlane).

Sebastian Vettel startede fra pole, men stod stille efter sin minityvstart og blev overhalet med det samme af bagvedliggende Valtteri Bottas. Tyskeren formåede dog at slutte toer. Foto: Issei Kato/Reuters/Ritzau Scanpix

Danskeren var helt oppe at vende 11. pladsen.

Ved første pitstoprunde valgte Haas imidlertid at sende Romain Grosjean ind først. Her stoppede danskerens spinkle håb om point reelt. Da det blev Magnussens tur brugte mekanikerne for lang tid, og han mistede ikke kun positionen til sin teamkammerat, men også Alfa Romeos Kimi Räikkönen.

- Hvad fanden skete der, spurgte danskeren frustreret over radioen.

- Undskyld, det langsomme stop kostede. Vi skulle have kommet ud foran Romain, svarede hans løbsingeniør Gary Gannon.

Bommerten kom Magnussen sig aldrig over.

Som løbet udviklede sig var der næppe kommet Haas-point i hus uanset hvad. Kun en enkelt racer udgik, og trods de vundne positioner ved pitstoppet kunne Romain Grosjean heller ikke få mere end en 15. plads ud af det to placeringer foran sin kollega.

Med to røde racere i forreste række efter morgenens kvalifikation lå endnu en Ferrari-sejr i kortene, men det fik det italienske team ødelagt godt og grundigt for sig selv på allerførste omgang.

Både pole-sitter Sebastian Vettel og Charles Leclerc nærmest imploderede.

Lewis Hamilton undrede sig over, hvordan Charles Leclerc fik lov til at køre rundt og og blokere for ham med en frontvinge, der så sådan ud ... Foto: Issei Kato/Reuters/Ritzau Scanpix

Først bevægede tyskeren sig, mens lamperne stadig var tændt og blev overhalet fra første meter af Mercedes' Valtteri Bottas. På forunderlig vis slap han dog for at blive dømt for en tyvstart, ligesom det skete for Alfa Romeos Kimi Räikkönen for to uger siden i Rusland.

Kort efter vædrede Charles Leclerc det japanske publikums store favorit Max Verstappen, så Red Bull-Hondaen røg af banen. Raceren var så beskadiget, at hollænderen måtte trække sig efter 14 omgange.

Enden på monegaskerens frontvinge var ødelagt, men han blev ude til at begynde med, hvilket gjorde den bagvedliggende Lewis Hamilton svært ophidset. Ikke mindst da en større karbondel fløj af og smadrede Mercedes-stjernens ene sidespejl!

Stewards - denne weekend med Tom Kristensen blandt de udvalgte - spillede igen en større rolle, end de kunne ønske sig.

Først forstod de færreste tv-seere, hvordan Vettel slap godt fra sin tyvstart; de forklarede sig efterfølgende, at han bevægede sig inden for det tilladte.

Siden var der sammenstødet mellem Leclerc og Verstappen, som de først ignorerede, men efter hollænderens forståelige gentagne protester over radioen valgte at se på efter løbets afslutning.

På allersidste omgang crashede Sergio Perez ud, men det var for sent til at gøre nogen forskel for løbet. Mexicaneren sluttede alligevel i pointene, da et problem med det ternede flag betød, at løbet blev afkortet med en omgang.

