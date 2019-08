Kevins far: - Regningerne var et chok

Kevin Magnussens racer-far, Jan, fandt ud af, at det var dyrt at have en søn med lige netop det talent

Jan Magnussen er personifikationen på den stolte far.

Han har selv haft en fornem karriere i motorsport, men han har også haft muligheden for at se sønnike Kevin køre med i den allerfornemmeste klasse, Formel 1.

Han husker tilbage på tiden, hvor K-Mag fik smag for de høje hastigheder.

- Det er fantastisk at tænke tilbage på gokart-dagene og hvor langt Kevin er kommet. Kevin startede som to-årig. Vi gjorde det kun for sjov på det tidspunkt. Jeg tog ham med til alle baner i Danmark, hvor han måtte køre, fortæller den ældre Magnussen ifølge Yahoo.

- Han begyndte at konkurrere, da han var syv. Lige fra start kunne man se det ægte talent. Man kunne også se, at det talent blev dyrt. De første år, hvor han konkurrerede, var regningerne helt sikkert et chok.

Foto: Jan Sommer

Foto: Haas F1 Team

- Men det var let at støtte, for han blev så glad. man vidste bare, at det blev en god dag for ham, hvis han var ude og køre - ligegyldigt hvad resultatet blev. Han var bare glad for at være derude.

Jan Magnussen fortæller også, at det var hans bror, der stod for meget af hjælpen til Kevin, da han selv var travlt optaget af sin egen karriere. Det varmede hans hjerte, at en så nær person kunne hjælpe hans søn.

Han fortæller desuden, at han er meget stolt over Kevins præstationer gennem årene.

