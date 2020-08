Kevins fremtid: - Alt er på bordet

Der er ingen garantier for, at Kevin Magnussen er Haas-kører i 2021, men hvis teamet beslutter sig for at fortsætte med danskeren, giver en ny toårig kontrakt mening, siger teamchef Günther Steiner i et eksklusivt interview med Ekstra Bladet

Intet er besluttet, hvad angår Kevin Magnussens fremtid hos Haas, insisterer teamchef Günther Steiner på.

Holdets overlevelse og den nye femårige kommercielle aftale har fyldt alt indtil underskrivelsen i sidste uge, men nu er det tid til at finde ud af, hvem der skal sidde i bilerne i 2021 og 2022.

Behold 34-årige Romain Grosjean og 27-årige Kevin Magnussen, skift en af dem eller dem begge. Alt er på bordet, siger Günther Steiner i et eksklusivt interview med Ekstra Bladet.

Fordi regelændringerne i 2022 bliver Haas’ store chance for at blive mere konkurrencedygtige, taler meget for at skrive nye toårige kontrakter. Men der er ingen hastværk, og der sker ikke noget på denne side af, at kørernes optioner udløber 1. september.

- Hvad er tidsrammen?

- Jeg ville ikke sætte en tidsramme. Det handler om, hvornår jeg kan sætte mig ned med Gene (Haas, teamejeren) ansigt til ansigt. Jeg ved ikke, om han kan komme til Italien til de næste løb, ellers må jeg tage til Californien mellem løb. Vi har meget arbejde foran os.

- Hvad kørerne angår, skal vi sætte os ned, tale om det, og så agere ud for den retning, han og vi ønsker som team.

- Hvad bliver den afgørende faktor: Præstationer, teknisk indsigt, arbejdet med teamet, sponsorer eller noget andet?

- Alt hvad du siger, det er en kombination. Det er ikke sådan, at vores nuværende kørere ikke præsterer. Men vil vi ændre det lidt, for det har vi aldrig gjort?

- Nu er en god mulighed, fordi vi har et mellemår på vej før 2022 og den store regelændring. Især for os fordi vi ved, at vores bil med dette reglement ikke er særlig stærk. Det vil give os muligheden for at prøve noget nyt. Der er mange faktorer og ikke kun en. Nogle gange ønsker man at prøve noget anderledes, andre gange beholde dem som de er.

Gene Haas træffer i sidste ende beslutningerne på sit team. Det vil komme som en overraskelse, hvis begge kørere fortsætter. Foto: Glenn Dunbar/Haas F1 Team

- Og jeg har ikke talt med Gene om. Før jeg gør det, holder jeg alle muligheder åbne. Det er ikke min beslutning alene, så jeg ønsker ikke at give hverken håb eller falske forhåbninger. Lige nu er der ingen beslutning, fastslår Günther Steiner.

- Ville I overveje at skifte begge kørere, eller har man brug for at beholde en for kontinuitetens skyld?

- Alt er på bordet. Behold dem begge, skift dem begge, der er ikke taget en beslutning på forhånd.

- Når man tænker på den finansielle situation i dette år og fremover, kommer sponsorpenge til at betyde mere, end det har gjort tidligere?

- Først og fremmest ønsker vi den bedste kører, vi har råd til. Hvis den kører kommer med sponsorpenge, ville det være fantastisk. Sådan er det ikke altid, og det kan blive et miks. Hvis der er et bidrag, ville det være rart.

- Tidligere har I på kørermarkedet måttet afvente, hvordan dominobrikkerne faldt. Bliver I nødt til at se, hvad Racing Point og Alfa Romeo gør, før I træffer jeres beslutning?

- Nej, vi træffer den selv. Jeg ønsker ikke at deltage i en konkurrence med nogen om kørere, når det gælder penge. Så starter man bare en budkrig.

- Hvis en kører ikke er overbevist om, at han vil arbejde for dig, hvis du giver ham et fair tilbud, og han foretrækker pengene hos en anden, så er det det. Vi kommer ikke til at køre om verdensmesterskabet de næste år. Ja, vi ønsker den bedst mulige, men ikke for enhver pris.

- Der findes kørere derude, men vi har også allerede gode kørere. Jeg er klar over, at vi ikke har skrevet under med dem, men vi har optioner på dem. Lige nu går jeg ikke i panik.

- Du nævner optioner; de udløber i næste uge, så hvordan vil du håndtere det?

- Det er nemt. Du skal også se på, hvilke andre muligheder der er på det realistiske marked. Det ved du også godt, siger Günther Steiner med henvisning til, at hverken Kevin Magnussen eller Romain Grosjean i praksis har alternativer i Formel 1.

- Hvad er vigtigst; erfaring eller råt talent, for som du siger bliver 2022 det interessante år for jer?

- Der findes ikke et klart svar på det. Man kan argumentere for, at 2021 er et godt år til et skifte, for så kan man tage en ny, og du lærer ham at kende med den gamle bil, hvor vi ved, at vi ikke er enormt konkurrencedygtige, mens vi har en bedre chance i 2022 og skal være klar til det.

- VORES store mulighed starter i 2022, så hvis vi ønsker en ændring, burde vi teoretisk gøre det nu. Gør vi det ikke, bør vi sige, at enhver som bliver, burde få en toårs kontrakt, så den løber til 2022. Det er et miks, siger teamchefen og gentager grinende, at han ikke kommer til at give et bindende svar om kørere uagtet antallet af spørgsmål om emnet.

Ekstra Bladet insisterer på et sidste.

Stiller bil nummer 20 til start i 2021. Afgørelsen kommer bliver formentlig truffet hen i september. Foto: Steven Tee/Haas F1 Team

- I har sagt nej til Ferrari tidligere. Men når man ser på deres rimelig imponerende række af akademi-kørere, ville en af dem kombineret med en motoraftale, være et interessant forslag for jer?

- Det vil jeg sige ja til, for som du siger, har de mange interessante talenter i Formel 2. Jeg ved ikke rigtig med en aftale om gratis motorer; det kræver vist, at jeg sender dig for at forhandle den hjem.

- Jeg sagde ikke gratis ... jeg sagde en kombination.

- Okay så, en kombination ...

- Jeg ser mere på, at hvis du vil bringe noget friskt ind, så er deres talentpulje lige nu ret god. Der findes et par andre, men de er bundet til andre motorproducenter, så interessen er mindre. Du får dem ikke fri af deres kontrakter uden store summer.

- Og de rigtig gode vil fabriksholdene beholde, fordi de har investeret i dem. Hvis vi ønsker en rookie, er den bedste mulighed en fra Ferrari-akademiet, konstaterer Günther Steiner.

Haas' oplagte alternativer Nico Hülkenberg: Den 33-årige tysker vil gerne tilbage i Formel 1. Haas og Alfa Romeo er hans realistiske muligheder. Løn bliver en faktor. Sergio Perez: Den 30-årige mexicaner er på kontrakt hos Racing Point, men kan blive ledig, hvis teamet skriver med Sebastian Vettel. Stærkt sponsorbagland. Robert Shwartzman: F3-mesteren fra Rusland fortsætter med at levere i F2 og havde ifølge Ekstra Bladets oplysninger allerede sidste år samtaler med Haas. Ferrari-junior. Mick Schumacher: Resultaterne imponerer ikke, men stærke kræfter ønsker ham i Formel 1. Skal blive mindst sekser i F2 for at sikre sin superlicens. Ferrari-junior. Callum Ilott: Har stået i skyggen af andre talentfulde briter, men stråler i F2-mesterskabet. Ferrari-junior.

Günther Steiner skal sammen med teamejer Gene Haas finde den rigtige kørersammensætning til at gøre holdet klar til 2022-sæsonen. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

