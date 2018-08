Kevins gamle team jubler: Vi snupper Ricciardo

Se også: Formel 1-bombe: Stjernekører stopper hos storhold

Det kom som lidt af en overraskelse, da Red Bull tidligere fredag annoncerede, at Daniel Ricciardo stopper med udgangen af denne sæson.

Og australieren har allerede fundet ud af, hvor han skal køre i næste sæson. Renault, der tidligere har haft Kevin Magnussen som kører, melder således, at de har gaflet Formel 1-stjernen.

'Renault er glade for at kunne bekræfte, at Daniel Ricciardo vil slutte sig til holdet fra 2019-sæsonen. Han vil køre sammen med nuværende kører Nico Hülkenberg', lyder det.

- Det var nok en af de sværeste beslutninger i min karriere indtil videre. Men jeg synes det var tid til at tage en ny og frisk udfordring.

- Jeg ved, at der er masser af arbejde forude for Renault i forhold til at konkurrere på højeste niveau, men jeg har været imponeret af deres fremgang de seneste to år, og jeg ved, at hver gang Renault har været i sporten, så er de endt med at vinde. Jeg håber, at jeg kan hjælpe dem på den rejse og bidrage både på og uden for banen, siger Ricciardo.

Præsidenten for Renault Sport Racing, Jérõme Stoll, er da også svært tilfreds med tilgangen.

- Renault besluttede at komme tilbage til Formel 1 for at kæmpe om verdensmesterskaber. At hente Daniel Ricciardo er en unik mulighed, som vi ikke kunne misse, siger han.

Carlos Sainz den anden vej?

Skiftet betyder, at han overtager Carlos Sainz' sæde. Den spanske kører har tidligere været rygtet til Red Bull, og derfor kan det ligne et direkte bytte mellem de to hold.

Red Bull har dog endnu ikke meldt ud, hvem der skal køre sammen med Max Verstappen i næste sæson.

- Nu vil vi evaluere på de mange muligheder, vi har til rådighed, før vi beslutter os for, hvilken teamkollega Max Verstappen skal have i 2019-sæsonen. Indtil da er der fortsat ni løb tilbage i 2018, og vi er fuldt fokuserede på at optimere alle chancer for Max og Daniel i resten af sæsonen, lød det tidligere fredag fra teamchef Christian Horner.

Ricciardo har i denne sæson vundet to løb. Det skete i det kinesiske grand prix samt Monacos grand prix.

