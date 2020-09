Kevins gode stime

Sochi Autodrom er den eneste bane, hvor Kevin Magnussen har scoret point i fire ud af fem forsøg. Træningerne tyder dog ikke på, at trenden fortsætter

Når Kevin Magnussen tager til Rusland sker en af følgende ting: Han scorer point eller kører den forkerte vej rundt om en kegle og får en straf.

Sidste år endda i kombination.

Danskeren sluttede otter på vejen, men en fem sekunders straf degraderede ham til niendepladsen. Midt den rædderlige 2019-sæson blev teamchef Günther Steiner så stiktosset over stewarden Emanuele Pirro, at han over radioen sagde til sin danske kører:

' ... hvis vi ikke havde haft den stupide idiotiske steward, ville vi have været ottere. Du ved, hvem der er steward? Du kender ham. Det er altid det samme. Han bliver bare ikke mere intelligent.'

Radiosvineren endte med at koste teamchefen 56.000 kroner i bøde.

Men af en eller anden grund er Sochi Autodrome stedet, hvor Kevin Magnussen har fejret nogle af sine største triumfer i Formel 1.

Kun på Albert Park i Melbourne takket være andenpladsen i 2014 har han scoret flere point.

Han blev femmer for McLaren i Rusland i debutsæsonen og reddede i 2016 Renaults tilbagevenden til F1 og sin egen karriere med en syvendeplads.

Ny dommer-kritik: Kevin forskelsbehandlet

Ud af fem besøg på det tidlige olympiske anlæg har Magnussen scoret point fire gange; 22 i alt.

- Jeg tror, at der er et eller andet med den her bane, som fungerer godt med mig. Før i tiden har den passet godt til mig, og jeg føler, jeg har fået det bedste ud bilen her. Men der er også andre ting, der skulle lykkes, og omstændighederne har været der, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Jeg tror mest, det er et tilfælde, at jeg har haft gode løb her. Men jeg kan lide banen, og det er en af de baner, som jeg altid har haft god fart på. Forhåbentlig bliver det også tilfældet denne gang.

Chefingeniør Ayao Komatsu har tidligere peget på Sochi som en af de baner, hvor Magnussen stråler, fordi banen har meget lidt greb, og danskeren hurtigere vænner sig til svære forhold og kører rundt om problemerne end sin franske kollega.

Fredagens træninger gav dog ikke mange forhåbninger om, at den gode trend i Sochi fortsætter.

Kevin Magnussen blev noteret for 18. hurtigste tid, mens kollegaen Romain Grosjean var nummer sjok over et sekund efter.

Se også: Hård kritik: 'Det er alt for meget, Lewis'

Se også: Mange bejlere til sædet

Sammen med Williams og Alfa Romeo er Haas-teamet som vanligt isoleret i bunden med en enkelt bil i Q2 som det eneste realistiske mål.

- I ingen af træningerne fik vi sat omgangen på det første forsøg på friske dæk, så jeg tror, vi er lidt bedre end på papiret. Det er meget tæt nede i vores ende, hvor et par tiendedele gør en stor forskel. Jeg tror, vi er lidt bedre end på Mugello. Det var ikke nogen dårlig dag, siger Kevin Magnussen.

Magnussen i Sochi 2014: 5. plads 2016: 7. plads 2017: 13. plads (keglestraf) 2018: 8. plads 2019: 9. plads (keglestraf)

