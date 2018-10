Kevins intense fight: Som F1 burde være

AUSTIN (Ekstra Bladet): På papiret er en syvendeplads ikke det mest sexede at kæmpe om, men som Lewis Hamilton med fire grandprixer har lukket mesterskabet og allerede søndag i Texas kan sikre sin femte VM-titel, må man kigge andre steder hen efter spænding.

Kampen om at være bedst efter de tre suveræne tophold og deres biler, som er et par sekunder hurtigere per omgang end resten, er Formel 1, som det burde være.

B-klassen byder på uforudsigelighed.

Var kampen om syvendepladsen det rigtige mesterskab, ville den have budt på vindere fra seks forskellige teams.

Før USA’s Grand Prix afgør sæsonens bedste placering, hvem der topper midterfeltet. Sergio Perez, Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg er a point.

- Midterfeltet er så tæt, at det ændrer sig med hver bane. Det er virkelig interessant. Jeg ville ønske, at hele Formel 1 var så tæt. Vi er fem kørere inden for fem point af hinanden med forskellige teams involveret, siger Force Indias Sergio Perez til Ekstra Bladet.

'Tæller ingenting i realiteten'

Mexicaneren er den eneste fra midterholdene, som har stået på podiet i denne sæson, hvorfor han indtager syvendepladsen. Den har han planer om at holde fast i.

- Hver kører ønsker at maksimere sin sæson, og for mig er det at være ‘best of the rest’. Det betyder en masse, hvis jeg kan fastholde min nuværende position, siger han.

For Kevin Magnussen er kampen om fjerdepladsen i konstruktør-VM den vigtigste, men danskeren skeler nu stadig til den individuelle stilling.

- Det tæller ingenting i realiteten, men personligt vil det være en lille triumf, fordi det praktisk talt er umuligt at blive bedre placeret i kørermesterskabet end nummer syv, når du ikke sidder i en af de tre biler, siger Magnussen.

- En syvendeplads ikke det mest spændende at tale om; den udløser ingen præmier, men det er det bedste vi kan opnå.

Foto: Zak Mauger/Haas F1 Team

Renault og Nico Hülkenberg er gået baglæns siden i sommer. Tyskeren har kun scoret et enkelt point i de seneste seks grandprixer. Til gengæld er Force India gået markant frem.

Selv om det i Rusland med en superomgang lykkes Kevin Magnussen at kvalificere sig foran Sergio Perez og Esteban Ocon råder Force India nu over griddens fjerdehurtigste bil.

- De sidste par løb har de virkelig fået fut i den. Det er selvfølgelig irriterende, at de har fået så meget knald på, men også lidt forventet. Force India var supergode sidste år og har været det de senere sæsoner. Det var tydeligt, at de bare havde ramt lidt forkert i starten af sæsonen og var løbet tør for penge, siger Kevin Magnussen.

- Nu er de bare tilbage, hvor de egentlig var før den krise. Ikke super overraskende, men vi skal selvfølgelig prøve at få det bedste ud af den her sæson, og her er det kampen mod Renault, der er den vigtigste.

Otte point adskiller Haas og Renault med løb igen.

'Best of the rest'

Foto: AP

Sergio Perez (Force India): 53 point

Med teamets fremgang er mexicaneren favorit til at blive syver i den individuelle stilling for tredje sæson i træk. Kun på langsomme baner som Ungarn og Singapore er det ikke lykkes for ham at score point, efter Force India i sommer genfandt melodien.

Foto: Glenn Dunbar/Haas F1 Team

Kevin Magnussen (Force India): 53 point

Det kræver et par solide præstationer i slutningen af sæsonen fra danskeren, hvis han skal rykke fra de hurtigere Force India. Sammenstød med Fernando Alonso på Monza og Charles Leclerc i Japan har kostet point. Danskeren har kun været i pointene to gange siden sommerpausen.

Foto: AP

Nico Hülkenberg (Renault): 53 point

Franskmændene er stagneret og har ikke formået at udvikle raceren på samme måde som rivalerne. Siden sommerpausen har Sauber faktisk scoret lige så mange point som fabriksholdet, der kun er foran Haas i VM-stillingen på grund af Romain Grosjeans diskvalifikation på Monza. Derfor er Hülkenberg kun outsider til syvendpladsen.

Foto: AP

Fernando Alonso (McLaren): 50 point

Spanieren scorede hovedparten af sine point i sæsonens fem første løb gennem sublimt håndværk og held. Han blev eksempelvis kun femmer i Melbourne, fordi Haas-racerne forlod pitten med løse hjulmøtrikker. Formkurven er nedadgående.

Foto: AP

Esteban Ocon (Force India): 49 point

Franskmanden er ikke længere bagved, end at han sagtens kan rykke forrest i midterfeltet. Faktisk dominerer han sin teamkammerat både i kvalifikation og i løb. Kun Perez’ heldige tredjeplads i Aserbajdsjan gør udslaget i deres interne kamp.

