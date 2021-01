Kevins klare krav: Ikke F1-comeback for enhver pris

Især i den sidste sæson hos Haas med en bil, der ikke blev udviklet på, blev det til mange omgange i den sidste del af feltet for Kevin Magnussen.

Netop den manglende udsigt til at kæmpe med om at vinde, en podieplacering eller måske endda bare point var da til sidst også noget demotiverende for Roskilde-drengen, hvis store drøm var at vinde Formel 1.

Med Haas økonomiske problemer blev der i stedet plads til bl.a. betalingskører Nikita Mazepin.

Magnussen kan derfor for første gang i seks år se frem til en sæson, hvor han ikke er den del af motorsportens fineste klasse.

119 løb har Kevin Magnussen kørt i Formel 1. Foto: Andy Hone/LAT Images

Men hvis en mulighed for et comeback til Formel 1 en dag skulle åbne sig, bliver det ikke for enhver pris, at danskeren vil takke ja.

- Man kan aldrig sige aldrig. Det har jeg lært. Jeg har været ude af Formel 1 før, hvor jeg troede, det hele var forbi, og så lige pludselig bød der sig en mulighed, siger han under DR's awardshow 'Sport 2020'.

- Men jeg tror, jeg er et andet sted nu. Hvis jeg skulle tilbage i Formel 1, så skulle det være med en vindende mulighed og kæmpe om sejre og mesterskaber. Det savner jeg alt for meget. Jeg ville ikke kunne blive ved med at ligge og køre nede bagi i hvert fald.

Kevin har en drøm om at køre Le Mans med farmand Jan en dag. Foto: Jan Sommer

Den tidligere Haas-kører fortæller også, at han håber på at kunne køre Le Mans inden for de næste par år, og det ville være 'sindssygt fedt' at køre sammen med far Jan Magnussen. Det er dog ikke lige til grundet en masse regler ifølge Magnussen.

I den kommende sæson kaster danskeren med flest Formel 1-grandprixer på cv'et sig bag rettet i USA, hvor han skal køre sportsvogn i IMSA-serien.

