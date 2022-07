Kevins nemesis: Straffet af vejrguderne

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Syv minutter før starten på kvalifikationen til Storbritanniens Grand Prix, levede det britiske sommervejr op til sit ry med ganske kraftige byger over Silverstone Circuit.

Hos Haas takkede man vejrguderne!

Men som i græsk mytologi hænger hybris og nemesis sammen. Hovmod kan udløse gudernes straf, hvilket sket kort tid efter.

Under våde forhold har Kevin Magnussen i denne sæson kørt nogle af karrierens bedste tidtagninger. Det blev til en fjerdeplads på Imola og en femteplads på for to uger siden på Circuit Gilles Villeneuve.

Men lørdag midt i England var farten forduftet i begge sider af Haas-garagen.

Kevin Magnussen kvalificerede sig kun som nummer 17 med Mick Schumacher et halvt sekund efter som 19’er.

Haas-raceren har været fremragende under våde forhold i denne sæson, men ikke på Silverstone. Foto: Hoch Zwei/Ritzau Scanpix

Tyskeren beklagede sig over problemer med styringen, mens Kevin Magnussen mest af alt bare var forundret over, hvor konkurrencedygtigheden under våde forhold var forsvundet hen.

- Jeg ved det ikke. I første del af sessionen var vi ret hurtige. Mod slutningen på de sidste to omgange var jeg derude på nye dæk, og jeg følte, at jeg pressede den så meget, som det var muligt. Men det virkede som om, at de andre fandt en del mere fart, end vi gjorde, sagde den 29-årige dansker til Ekstra Bladet, mens kvalifikationen stadig var i gang.

Skuffelse for Magnussen. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Haas var blandt de første biler på banen, og som vand blev kørt væk, og banen forbedrede sig, lå særligt Magnussen godt til. Man var blandt de hold, som ofrede et ekstra sæt intermediates til sidst, men det blev tiderne ikke hurtigere af.

Under tredje træning under tørre forhold var Mick Schumacher oppe som nier, mens Kevin Magnussen var sidst og havde store problemer med at få bilen sat rigtigt op.

- Vi lavede nogle store ændringer til tidtagningen, men det var vådt, så det er svært at sammenligne. Jeg følte, at bilen var god i hvert fald, hvad balancen angår, sagde han.

- Det er altid en dæk-konkurrence, hvor man prøver at få dem til at virke. Måske lykkedes det ikke for os. Både på Imola og i Canada tidligere i år gjorde vi det rigtig godt (i regn); de baner er meget forskellige fra denne her, så måske er der noget at lære der.

- Fokus er på søndagens løb, og hvordan vi kæmper os tilbage.

Hvad det kan blive til i selve grandprixet under højst sandsynligt tørre forhold, tør Magnussen ikke spå om.

- Vi har ændret så meget på bilen, at vi går ind til søndag med et friskt sind. Så må vi se, hvad det kan blive til.

Haas havde ikke farten, da det gjadt. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Mick Schumacher så flyvende ud fra dagens start og gav problemet med styringen skylden for sit resultat.

- Tredje træning viste potentiale i bilen, og teknisk burde det have været det samme under våde forhold.

Til grandprixet venter et eller to pitstop, hvor Haas-duoen stadig håber på point.

- Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle være muligt. Vi forudså os til at ligge på grænsen til top ti. Der ser vi os selv. På den her bane er der som regel en masse action, og hvis kan holde os fra ballade, bør vi kunne bevæge os fremad, mener Mick Schumacher.

Max Verstappen lykønsker Carlos Sainz med karrierens første pole. Foto: Matt Dunham/Ritzau Scanpix

De våde forhold fortsatte hele vejen til Q3, så potentialet til store overraskelser var til stede under den intense kvalifikation.

Carlos Sainz Jr. (Ferrari) udnyttede dem til at score karrierens første pole-position. Spanieren deler første startrække med Max Verstappen (Red Bull).

Lewis Hamilton (Mercedes) så for en stund ud til at kunne blande sig i topstriden, men måtte nøjes med en femteplads efter Ferrari- og Red Bull-kørerne.

Flere chok i regnen

Nicolas Latifi (Willams): Den udskældte canadier nåede sin første Q3 i karrieren vel at mærke med exit i Q1 til teamkammeraten Alexander Albon. Briten sad tilmed i den spritnye og markant anderledes Williams. Latifi benyttede fortsat den gamle model.

Guanyu Zhou (Alfa Romeo): For tredje løb i træk og for tredje gang i år kvalificerede kineseren sig bedre end kollegaen Valtteri Bottas. Zhou nåede endda Q3, mens Bottas røg ud i Q2.

Aston Martin: Teamet med base i Silverstone storskuffede på hjemmebane. Der var ikke meget grøn Red Bull over Sebastian Vettels og Lance Strolls racere, som starter grandprixet som 18’er og 20’er.

