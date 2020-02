Kevins nye racer afsløret

Her er VF20'eren: Haas vender tilbage til sine gamle farver til den kommende sæson

Sidste år var til glemmebogen for Kevin Magnussen og Haas-teamet, hvis sæson blev præget af bilens fejlslagne udvikling og en saga med en forfærdelig sponsor.

Før 2020-sæsonen er det farvel til pompøse lanceringer af bilen, som det var tilfældet for 12 måneder siden på den fisefornemme Royal Automobile Club, hvor Rich Energy insisterede på at melde sin ankomst til verden.

Farvel til Lotus-inspirerede farver i sort og guld og velkommen tilbage til de klassiske Haas-farver - og dyder.

Som i teamets tre første leveår lancerer det sin racer først via computergenererede billeder, som langt fra viser alle detaljer på den rigtige bil, og man afholder ingen lanceringer, hvor gæsterne drukner sig i champagne.

Foto: Haas F1 Team

På dette tidlige tidspunkt af sæsonen holder alle holdene kortene tæt ind til kroppen, selvom der næppe sker revolutioner i designet, da det tekniske reglement er stort set identisk i forhold til sidste år.

Den ægte VF20’er bliver først præsenteret for offentligheden onsdag 19. februar klokken otte om morgenen på Circuit de Barcelona-Catalunya; en time før vintertesten indledes.

Efter holdets skrækkelige 2019-sæson er der spirende optimisme om, at 2020 og VF20’eren bliver markant bedre. Designerne valgte i fjor en blindgyde, hvad udviklingsmulighederne angik, og har derfor ændret konceptet.

- Vi har fundet mere downforce til i år. Sidste år havde vi et kæmpe hul fra tallene i vindtunnelen til virkeligheden. I år har vi endnu bedre tal i vindtunnelen og bedre indikationer på tallene i virkeligheden, sagde Kevin Magnussen forleden fra scenen i Cirkusbygningen i København, hvor han holdt foredrag med sin far.

Herefter drog han til Italien for at gøre det sidste forberedelser til vintertesten sammen med resten af raceteamet.

I en pressemeddelelse siger teamchef Günther Steiner:

- Det er altid spændende at se udviklingen af en ny Formel 1-bil, og VF-20’eren skal uden tvivl levere, hvor forgængeren ikke gjorde det.

- Et uændret reglement til denne sæson har givet os muligheden for at forbedre vores forståelse af bilen og granske nye løsninger til VF-20’eren nøje.

- Sidste år var helt sikkert et tilbageskridt, et, jeg aldrig ville have bedt om, men du lærer af sådanne situationer, siger Haas-teamchefen.

Teamejer Gene Haas glæder sig også over at se sit team klædt i hans egne farver; grå, sort, rød og hvid.

- Jeg er glad for at se bilen vende tilbage til mere kendte Haas Automation-farver; dem kan jeg bestemt identificere mig med, siger han.

- Helt ærligt, så håber jeg, at vi med VF-20’eren vender tilbage den form, vi havde i 2018, da vi sluttede femmere i konstruktør-VM. 2019 var en hård sæson at gennemleve.