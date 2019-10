Kevins 'perfekte' løb: Se hvor Grosjean endte …

Det er svært at juble over en 15. plads, men hverken Kevin Magnussen eller teamchef Günther Steiner følte, at mere var inden for rækkevidde i Mexico

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Man må tage de små sejre, når sæsonen er kørt af sporet, som det er tilfældet hos Haas.

På intet tidspunkt af weekenden var teamet konkurrencedygtige, hvorfor det kan lyde spøjst, når Kevin Magnussens løbsingeniør ovenpå en 15. plads gratulerer sin kører med ‘et perfekt løb’.

- Jeg er på sin vis enig, det er bare svært at sige, når man bliver 15’er. I vores egen lille verden var det ret solidt arbejde. Kig på, hvor teamkammeraten er henne, plus jeg havde skade. Gulvet på hele den ene side er væk. Så ret solidt, vil jeg sige, siger han til Ekstra Bladet.

- Det lykkes med en et-stop-strategi, som ikke lå i kortene før løbet. Så tilfreds med dagens præstation, men naturligvis ikke resultatet, siger han.

Romain Grosjean havde ganske rigtig et rædderligt race. Han lå nummer sjok efter første omgang og sluttede 17’er og næstsidst bag George Russell hele 50 sekunder fra sin teamkammerat.

Kimi Räikkönen stod også stille i starten og blev overhalet af adskillige biler. Da finnen meldte sig ind i kampen igen, skrællede han venstre side af Magnussens Haas, da for mange biler ville samtidigt igennem et sving.

Selv uden den skade var danskeren milevidt fra point. Alene 14. pladsen var et minut længere fremme …

- Som jeg har sagt hele weekenden, så er vi nået til et tidspunkt på sæsonen, hvor al fokus er på næste år. Vi bruger hvert løb og session til det.

- I forhold til det gør vi fremskridt, hvorfor jeg siger til jer igen og igen, at jeg er positiv i forhold næste sæson og ikke kan vente, fordi vi har noget godt på vej.

- Det eneste positive i dag, at jeg gjorde det godt i mit eget lille løb, siger Magnussen.

Han havde en lille episode med Max Verstappens, mens Red Bull-stjernen kæmpede sig tilbage gennem feltet efter sine uheld til start. Hollænderen brokkede sig over at blive blokeret og overhalede så med alle fire hjul uden for banen, hvilket blev tilladt af dommerne.

- Jeg vidste ikke engang, at han var der. Jeg tror bare, at han forsøgte at køre med, hvem end der var i gang med at overhale mig. Jeg tror, det kostede ham mere, end kostede mig, siger danskeren.

Løbsingeniør: Måtte knække koden til Kevin

Teamchef Günther Steiner holdt for en gangs skyld igen med kritikken af dommerne; trods overhaling uden for banen.

- For mig er det okay. Det er racing. Nogle gange forstår stewards ikke racing, men det gjorde de denne gang. Måske havde det været anderledes, hvis de havde ligget i front, siger han.

Samme kategori sætter han påkørslen fra Kimi Räikkönen i, for ‘det er, hvad der sker, når man starter så langt tilbage’.

- Med den bil, vi havde, gjorde Kevin, hvad han kunne. Farten er der bare ikke, siger Haas-bossen.

En kører undgik ikke dommernes vrede. Daniil Kvyat kørte Nico Hülkenberg af banen på sidste omgang, hvilket kostede ti sekunders straf til russeren og sendte ham ud af pointene.

Se også: Sæsonen afskrevet for Kevin: - Intet at skyde med

Se også: Jason Watt: Jeg forstår ikke Haas

Se også: Betænkelig ved Haas-rolle: - Brikkerne skal passe

Se også: Her er Formel 1-danskeren, du næppe har hørt om