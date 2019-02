Kevins rådgiver i dramatisk nødlanding

En Airbus320 måtte mandag aften nødlande i Stansted-lufthavnen i London, da der udbrød brand på vej over Den Engelske Kanal

Han kunne ikke lade være.

Helt automatisk begyndte Martin Reiss at tænke på den forulykkede fodboldspiller Emiliano Sala, som han sad der i British Airways' Airbus 320 mandag aften.

Og det giver ganske god mening.

For flyvemaskinen med Kevin Magnussens rådgiver ombord var ikke alene på vej over Den Engelske Kanal. Flyet var brudt i brand og tabte højde.

Det fortæller han nu til den schweiziske avis Blick.

- Jeg tænkte omgående på den argentinske fodboldspiller Sala, der for ikke længe siden styrtede ned over Den Engelske Kanal. Det var forfærdeligt, da den nye Airbus 320 fra British Airways mandag aften var på vej fra Heathrow til Wien og pludselig tabte højde. Vi så det klare vand under os. I kabinen var der helt stille, fortæller Martin Reiss.

'Der lød et brag'

Ifølge servicetjenesten The Aviation Herald opdagede personalet ombord røg allerede kort efter start, og opstigningen blev stoppet allerede over Den Engelske Kanal. Der blev taget kontakt til Stansted, og en nødlanding var foretaget 40 minutter efter starten.

Martin Reiss forklarer, at han egentlig ikke skulle have været med.

- Jeg ombookede til denne maskine, da mine Formel 1-forhandlinger var kortere end forventet, fortæller han uden at forklare, hvilke forhandlinger, der var tale om.

- Efter nogle få minutter kom der røg ind i kabinen. Der lød et brag, og airconditionen gik i stykker. Der var ingen, der sagde noget. Nogle tog deres mobiltelefoner frem og begyndte at skrive. Der var en uhyggelig stemning. Meddelelserne fra cockpittet var få, men vi vidste alle sammen, at der var noget galt. Det var angiveligt en brand i bagagerummet, fortæller Martin Reiss.

- Utallige brandbiler og ambulancer fulgte os på landingsbanen, og vi blev eskorteret ud uden vores håndbagage. Vi var meget heldige, siger Martin Reiss.

Hverken røg eller brand

Hvor dramatikken havde haft overtaget under flyvningen, tog mystikken over, da de tilkaldte brandmyndigheder inspicerede flyet efter nødlandingen.

For der var ingen spor af hverken brand eller røg, skriver The Aviation Herald.

Martin Reiss fortæller til Blick, at han blev sat på et andet fly og kom til Wien med en del timers forsinkelse - for siden at slutte sig til resten af Formel 1-cirkusset i Barcelona

Han har været rådgiver for Kevin Magnussen i snart et år og havde sin andel i danskerens forlængelse af kontrakten med Haas-teamet sidste år.

Det kan du læse mere om her: Kevins F1-fremtid sikret til 2020: Få ALLE detaljerne

Fem vink om Kevins 2019-chancer

Eksklusive billeder: Kom helt tæt på de nye F1-racere